Alternde Helfer und Spendenlücke: Tafel sucht dringend Unterstützung in Lauingen

Die Dillinger Tafel versorgt jede Woche rund 700 Bedürftige im Landkreis Dillingen an ihren vier Ausgabestellen in Dillingen, Lauingen, Höchstädt und Wertingen. Für die Lauinger Ausgabestelle sucht die Caritas, zu der die Dillinger Tafel gehört, „sehr dringend“ Helferinnen und Helfer.

Die Personallage sei dort sehr dünn, betont Alexander Böse, Geschäftsführer der Caritas Dillingen. Deshalb sei die Suche nach ehrenamtlichen Helfern für die Lauinger Stelle „grundsätzlich sehr dringend“. Aktuell sind über 250 Menschen bei der Tafel im Kreis Dillingen aktiv. Laut Böse sei „die Altersstruktur der Helfer im Durchschnitt über 70“. Deswegen komme es auch regelmäßig vor, dass engagierte Helferinnen und Helfer altersbedingt aufhören, wodurch die dadurch freiwerdenden Plätze neu besetzt werden müssten. Das sorgt aktuell gerade in Lauingen für Probleme. Laut Böse werden dabei immer hilfsbereite Hände, egal aus welcher Altersklasse, gesucht. „Grundsätzlich kann man sich zu jeder Zeit bei uns melden.“ Außerdem sei jeder, der helfen wolle, willkommen. Die Ausgabestelle befindet sich dabei in der Herzog-Georg-Straße 56 am Kolpinghaus.

Zeitweise waren knapp 1500 Menschen an die Tafeln im Kreis Dillingen gekommen

Insgesamt wird bei der Caritas rund 700 Menschen geholfen, vor ein paar Jahren waren es aber sogar noch wesentlich mehr: „Rückblickend mit dem Beginn des Ukrainekriegs stieg die Zahl der Bedürftigen auf knapp 1500 an.“ Damals seien es sogar so viele Leistungsempfänger gewesen, dass man an die Grenze der eigenen Kapazitäten gekommen sei und somit Ende 2022 einen Aufnahmestopp verhängen musste. Durch diese Überbelastung habe man laut Böse dann festgestellt, dass die Bedürftigkeitsprüfung, also „die Prüfung, ob die Bedürftigkeit für einen Tafelausweis bei dem jeweiligen Menschen vorliegt“, angepasst werden müsse.

Die neue Regelung: Bürgergeld-Empfängerinnen und -empfänger bekommen größtenteils keine Tafel-Ausweise mehr. Ausgenommen sind unter anderem alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter zwölf Jahren und Menschen, die krank sind und nicht arbeiten können. Böse erklärt das damit, dass man davon ausgehen müsse, dass der Gesetzgeber das Bürgergeld so gestaltet habe, dass sich „ein Bürgergeldempfänger einen Monat lang selbst versorgen kann“. Aufgrund dieser Reform konnte man die Anzahl der Tafel-Berechtigten im Jahr 2024 wieder auf ein stabiles Niveau von den auch aktuell 700 Tafelkunden senken.

Tafel Dillingen: Freiwillige werden für verschiedene Aufgaben gesucht

Doch was sind jetzt eigentlich die Tätigkeiten eines Helfers bei der Dillinger Tafel? Alexander Böse nennt dabei drei konkrete Aufgaben eines Freiwilligen: Eine dieser Aufgaben sei das Einholen von Waren. Dabei müsse man die von Supermärkten, Bäckereien oder anderen Firmen und Organisationen bereitgestellten Lebensmittel abholen und zur Leitstelle nach Dillingen bringen. Dort könnten dann gleich die nächsten Freiwilligen starten, nämlich mit der Vorsortierung und dem Abpacken der abgeholten Waren, um sie dann an die Ausgabestellen zu schicken. Hier machen dann die nächsten weiter. Immer Dienstagnachmittag verteilen die Ehrenamtlichen dann die Waren an die Tafelkunden. Laut Alois Kleebaur, Koordinator der Dillinger Tafel, werde dabei die Arbeit in den örtlichen Ausgabestellen auf vier Gruppen verteilt, die sich wöchentlich abwechseln. Dementsprechend träfe sich eine Gruppe alle vier Wochen, wo sie dann zum Beispiel in Lauingen ab 14 Uhr für etwa drei Stunden in der Ausgabestelle arbeiten. Wer mehr machen wolle, könne natürlich auch in mehreren Gruppen helfen. „Es tut einem gut, wenn man bedürftigen Leuten helfen kann“, sagt Kleebaur.

Rund 90.000 Euro braucht die Tafel, um sich in diesem Jahr zu finanzieren

Aber nicht nur das freiwillige Engagement ist von enormer Bedeutung für die Caritas. Alexander Böse formuliert das so: „Es gibt zwei Säulen bei der Tafel. Die eine ist das Ehrenamt, die andere sind die Spenden.“ Ohne könnte die Tafel nicht bestehen. Böse zufolge bekomme man in der Woche rund viereinhalb Tonnen an Nahrungsmitteln, was den Bedarf für die Bedürftigen grundsätzlich decke. Allerdings beschwere man sich nicht über zusätzliche Essensspenden, da so auf Schwankungen bei den Lieferungen reagiert werden könne.

Rund 90.000 Euro braucht die Dillinger Tafel, um ihr Angebot im Jahr 2025 aufrecht zu erhalten. Laut Böse sind bislang schon rund 40.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Fehlen also noch 50.000 Euro, damit der Betrieb in diesem Jahr gesichert sei.

Info: Wer zwar keine Zeit, aber die Tafel trotzdem unterstützen möchte, der kann dementsprechend mit einer Geld- oder Sachspende helfen. Die Caritas freut sich allerdings natürlich auch sehr über neue helfende Hände, die mit anpacken wollen. Interessierte können sich an den Caritasverband in Dillingen wenden unter der Telefon: 09071/705790 oder per Mail an: verwaltung@caritas-dillingen.de. Weitere Infos gibt es auch unter www.caritas-dillingen.de