Dillinger VHS-Programm: Künstliche Intelligenz im Fokus

Unter dem Motto „Kompetenzen für Morgen“ präsentiert die Volkshochschule Dillingen ihr neues Herbst-Winter-Programm 2025/26. Die Bürgerinnen und Bürger erwartet laut Pressemitteilung neben bewährten Klassikern eine bunte Auswahl an neuen Kursen, Workshops, Exkursionen und kulturellen Veranstaltungen, die aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Zukunftsthemen aufgreifen.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt die vhs dabei erneut auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Mehrere neue Kurse richten sich sowohl an Einsteigerinnen und Einsteiger als auch an Fortgeschrittene. Sie vermitteln fundierte Grundlagen und zeigen praxisnahe Anwendungsmöglichkeiten – etwa in der Bildgestaltung. „KI wird auch im Beruf und Alltag immer wichtiger. Wir möchten mit unseren Kursen Vorbehalte abbauen, praxisnahe Möglichkeiten aufzeigen und dabei helfen, wertvolle Kompetenzen zu erwerben“, erklärt vhs-Leiterin Patricia Tremmel.

Zirkeltraining mit dem eigenen Körpergewicht

Das kulinarische Programm führt in verschiedene europäische Küchen und widmet sich saisonalen Spezialitäten wie Wildgerichten im Herbst. Im Bereich Gesundheit und Fitness bietet die VHS neben den beliebten Yoga-, Achtsamkeits- und Meditationskursen auch neue Impulse: Neben zusätzlichen Angeboten zu Pilates und Rückenstärkung starten erstmals Tabata-, Dance- und Fitnesskurse sowie ein Zirkeltraining mit dem eigenen Körpergewicht. Ein neuer Online-Kurs Yin Yoga ergänzt das Programm.

Wer lieber auf Entdeckungsreise geht, findet bei den Tagesfahrten, Exkursionen und Betriebsbesichtigungen vielfältige Möglichkeiten. Bereits buchbar ist die Fahrt zur Frankfurter Buchmesse, hinzu kommen eine adventliche Reise nach Regensburg und ein Besuch der Landesausstellung. Neu ist zudem eine Betriebsbesichtigung bei der Bundeswehr am Standort Dillingen. Kulturell setzt die VHS auf Vielfalt: Das Vater-Tochter-Kabarett „Mehlprimeln“ gastiert mit dem Programm „Auf die Plätzchen, fertig, los!“. Ergänzt wird das Programm durch zwei Multivisionsshows über Südafrika und Irland, eine Lesung der Jungautorin Sabine Dunkel sowie das „Literarische Quintett“ in Kooperation mit der Stadtbücherei.

Die junge VHS greift ebenfalls aktuelle Themen auf: Kinder können im BayernLab Figuren am 3D-Drucker gestalten, die Welt der Robotik genauer kennenlernen oder in kreativen Bastel-, Koch- und Musikangeboten eigene Talente entfalten. Neu im Fortbildungsbereich sind die Angebote „Kamishibai“ und „Faszination Reggio“, die sich an pädagogische Fachkräfte richten. Die drei VHS-Außenstellen in Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein bereichern das Gesamtprogramm mit über 100 zusätzlichen Kursen. Gleichzeitig hat die Volkshochschule in die Lernumgebung investiert: Das 4. Obergeschoss des Dillinger Colleg wurde mit modernen Tischen und Stühlen ausgestattet.

Oberbürgermeister Frank Kunz würdigte in der jüngsten Kuratoriumssitzung die Bedeutung der Einrichtung: „Die VHS Dillingen ist ein zentraler Pfeiler der Bildungslandschaft in unserer Region.“ Die Anmeldezahlen unterstreichen seinen Worten zuvolge eindrucksvoll, „wie groß der Bedarf und die Wertschätzung für wohnortnahe Bildungsangebote ist“.

Anmeldungen sind ab Montag, 15. September, ab 7.30 Uhr möglich

Das neue Programmheft liegt im Dillinger Rathaus, Colleg und im gesamten Dillinger Stadtgebiet an verschiedenen Abholstellen wie Banken, Geschäften und Arztpraxen aus. Anmeldungen sind ab Montag, 15. September, ab 7.30 Uhr möglich – online unter www.vhs-dlg.de, telefonisch unter 09071/54-108 oder -109 sowie schriftlich per E-Mail an vhs@dillingen-donau.de oder mit dem Anmeldeschein. Das neue Semester beginnt am 29. September. (AZ)