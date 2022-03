Unbekannte drehen in Dillingen Schrauben in Fahrzeugreifen

Zwischen 27. Februar und 1. März haben Unbekannte in Dillingen Schrauben in die Reifen eines Transporters gedreht. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen etwa 12.45 Uhr des 27. Februar und 15 Uhr am 1. März stand ein grüner VW Transporter (T4) am Kasernplatz auf Höhe der Hausnummer 6 (vor der Polizeiinspektion Dillingen im dortigen Parkstreifen) abgestellt.

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen

In dieser Zeit drehte ein bislang unbekannter Täter circa fünf Zentimeter lange sogenannte Schnellbauschrauben in die Reifenflanken des Fahrzeugs. Die Luft entwich dadurch am vorderen rechten und hinteren linken Reifen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt, teilt die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Hinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)