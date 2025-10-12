Dirr erfüllt Reiseträume in neuem Büro in Dillingen

Es ist einiges los am Marktsonntag im Geschäft in der Dillinger Königstraße 9. Das Busunternehmen Dirr eröffnet beim Galli-Markt sein neues Reisebüro und lockt damit neben den Gratulanten von Stadt und Wirtschaftsvereinigung viele Interessierte an. Geschäftsführer Reimund Dirr sieht sich bestätigt, mit der Neueröffnung eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Die Kreisstadt Dillingen ist für uns schon immer interessant“, sagt der Chef des Unternehmens Dirr-Reisen, das seinen Hauptsitz in Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) hat.

Mit dem Landkreis Dillingen sei die Firma aber schon seit Langem verbunden, erklärt Reimund Dirr. So unterhält das Unternehmen einen Betriebshof in Lauingen – und das seit 37 Jahren. Mitarbeitende von Dirr-Reisen fahren viele Schulbusse im Landkreis Dillingen, und auch der Dillinger Stadtbus wird von dem Unternehmen betrieben.

Mitten in der Corona-Zeit eröffnete Dirr sein erstes Reisebüro

Vor fünf Jahren hat Dirr-Reisen sein erstes Reisebüro in Jettingen-Scheppach eröffnet. „Mitten in der Coronazeit“, wie Reimund Dirr erläutert. Das habe einige Beobachter verwundert. Mittlerweile kam aber eine Niederlassung in Krumbach hinzu, und jetzt eben eine weitere in der Dillinger Königstraße, wo zuvor ein Hutladen zu finden war. Die Firma verfügt inzwischen über 35 große Busse und zehn kleine Busse. Mehr als 100 Mitarbeitende sind bei Dirr-Reisen beschäftigt, teilt Reimund Dirr auf Anfrage mit.

Flusskreuzfahrten seien bei Kunden derzeit der Renner

Im Dirr-Reisebüro in Dillingen beraten am Sonntag die Mitarbeiterinnen Christina Walter und Elvira Bauer die Kunden und Kundinnen. Das Angebot reiche von Flugreisen und Pauschalreisen bis zu Kreuzfahrten. Auf die Frage, welche Reisen gegenwärtig besonders gefragt sind, kommt eine schnelle Antwort. „Flusskreuzfahrten auf Donau, Rhein, Rhone, Mosel“, erklärt Christina Walter. Und bei den Fernreisen sei gegenwärtig Japan der Renner, merkt Elvira Bauer an. Demnächst gebe es dazu einen Informationsabend.

Geschäftsführer Reimund Dirr (im Hintergrund sein Team) sieht sich bestätigt, dass die Eröffnung eines Reisebüros in Dillingen die richtige Entscheidung war. Foto: Berthold Veh

Zu den Gratulanten bei der Neueröffnung zählen auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Wirtschaftsreferent Christian Forscht und der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, Josef Albert Schmid. Rathauschef Kunz sagt: „Ich habe großen Respekt, dass ein Unternehmen in diesen nicht einfachen Zeiten einen neuen Standort eröffnet.“ Und er sei auch dankbar dafür, dass sich Firmenchef Reimund Dirr dabei für Dillingen entschieden habe. Die Stadt sei seit Längerem mit dem Unternehmen Dirr-Reisen über den Stadtbus verbunden, betont der Rathauschef. Und auch bei vielen Reisen nehme Dillingen die Angebote der Firma gerne in Anspruch.