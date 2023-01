Das Line-up für "Rock am Härtsfeldsee" ist komplett

Ende Juni findet das Festival zum 25. Mal statt. Pünktlich zu Weihnachten haben die Dischinger Veranstalter ihr Programm mit "Hammerfall" vervollständigt.

Für ihre Fans haben die Macher von "Rock am Härtsfeldsee" ein dickes Paket unter den Baum gelegt: Pünktlich zu Heiligabend wurden die Schweden von "Hammerfall" als zweiter Headliner für die 25. Auflage des Dischinger Festivals am 23. und 24. Juni 2023 bestätigt. Das Quintett aus Göteborg wird damit zum vierten Mal nach 2009, 2015 und 2017 zu den Stars am Härtsfeldsee zählen. In diesem Jahr hat die Band um Sänger Joacim Cans ihr bereits zwölftes Album "Hammer of Dawn" veröffentlicht, das es in den deutschen Albumcharts bis auf den fünften Platz schaffte. In den 1990er-Jahren, als der traditionelle Heavy Metal kränkelte, galt "Hammerfall" als eine der wenigen Bands, die unbeirrt ihren Weg fortsetzte.

Vor einigen Wochen hatten die im Verein Jugend Dischingen organisierten Festivalveranstalter die deutsche Band "Eisbrecher" als ersten Hauptact bekannt gegeben. Seit dem zeitgleich erfolgten Vorverkaufsstart sind bereits gut zwei Drittel der verfügbaren Festivaltickets verkauft worden, teilt Ralf Eberhardt vom Veranstalterteam mit.

Rock am Härtsfeldsee 2023: Viele Bands aus der Umgebung

Mit "Hammmerfall" ist das Programm für das Jubiläumsfestival am See vollständig. Zudem wurden diesmal außergewöhnlich viele Bands aus dem näheren Umfeld verpflichtet: Gleich drei Formationen stammen aus dem Kreis Heidenheim. Zum guten Ton beim "Rock am Härtsfeldsee" gehört es ohnehin, dass für die Startposition an beiden Tagen regionale Bands gebucht werden. In diesem Jahr sind dies "Undertow" und "Enslave the Chain". Erstere hat 2022 ihr bereits neuntes Album "Bipolar" veröffentlicht und kann 2023 auf 30 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. "Enslave the Chain" hat im Frühjahr zwar ihr Debüt-Minialbum in die Welt entlassen, besteht aber aus einer Reihe sehr erfahrener Musiker.

Etwas weiter oben auf dem Festivalplakat wird "Brainstorm" stehen, eine der langlebigsten, fleißigsten und sicherlich auch erfolgreichsten Bands aus der Region. Vor gut einem Jahr brachte "Brainstorm" das 13. Album "Wall of Skulls" heraus, das es sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz in die Charts schaffte. Der Rest des Festivalprogramms gestaltet sich sehr vielfältig. Zu den Top Acts gehört zum Beispiel die finnische Band "Ensiferum", die ihren folkbeeinflussten Death Metal zum zweiten Mal auf der Dischinger Bühne präsentieren wird. Quasi ein Dauergast sind die deutschen "Emil Bulls", die ebenfalls zum vierten Mal am Härtsfeldsee erwartet werden.

Zwei finnische Bands sind bei Rock am Härtsfeldsee 2023 dabei

Im zeitlichen Mittelfeld der beiden Festivaltage bewegen sich die Piratenrocker "Mr. Hurley & die Pulveraffen", die Dark-Metaller von "Nachtblut" und mit den Melodic-Death-Metallern von "Wolfheart" eine zweite finnische Band. Zu den ersten Bestätigungen für das 25. Festival gehörte schon Anfang November die niederbayerische Pagan-Metal-Band "Wolfchant".

Angesichts der guten Nachfrage seitens des Publikums haben sich wohl auch die Sorgen der Festivalveranstalter zerstreut, die Fans könnten wegen der Preissteigerungen abspringen. Fürs Jahr 2023 hatte die Jugend Dischingen die Preise angehoben, um damit den gestiegenen Kosten für Gagen und Festival-Infrastruktur zu begegnen.