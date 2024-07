Egauschule Dischingen feiert ihren Abschlussjahrgang

An der Gemeinschaftsschule Dischingen fand die feierliche Abschlussfeier für 26 Realschülerinnen und neun Hauptschüler statt. Insgesamt wurden sieben Preise und sieben Belobigungen vergeben. Besondere Anerkennung erhielt Laura Bux, die mit der Bestnote von 1,0 den Realschulabschluss als Jahrgangsbeste abschloss. Felix Kurz war Jahrgangsbester im Hauptschulabschluss. Die Schulleiterin, Heidrun Abele, lobte in ihrer Rede die Arbeit der Schüler: „Ihr habt wirklich eine tolle Entwicklung hingelegt. Durch Fleiß, Wille und Ausdauer habt ihr diesen Abschluss geschafft, der euch jetzt Türen für die Zukunft öffnet.“

Folgende Schüler und Schülerinnen erhielten den Realschulabschluss: Angelina Brenner (Gemeinschaftskundepreis der Gemeinde Dischingen), Laura Bux (Jahrgangsbeste, Deutschpreis), Muna Chukwudebelu, Raphael Fanselow, Ciara Friede, Pascal Götz, Emilia Graff (B), Alisa Hadzipasic, Tobias Häußler, Sarah Hoser (B), Swantje Klapper (P), Simon Kränzle, Kaltrina Matoshi (B), Madlen Neufischer(B) , Iuliia Pan, Milena Papaj, Romina Reiner, Ayleen Schmid, Sophia Schön (P), Luise Schönecker (P), Manoah Springer, Nico Streit, Annika Voitl (P), Sarah Weber (B), Frederic Würth (P), Oksana Znachenko

Auf den Abschluss wird mit Sekt angestoßen

Einen Hauptschulabschluss erhielten: Felix Drost, Felix Friede, Julian Grage, Philipp Joas (Deutschpreis), Felix Kurz (B), Matthias Riederle, Tim Schwan, Julian Strobel (B, Gemeinschaftskundepreis der Gemeinde Dischingen, Deutschpreis)

Im Anschluss an die Zeugnisvergabe fand in gewohnt feierlichem Rahmen mit dem Abschlussball der Tanzschüler der Egauschule, mit Vertretern der Gemeinde, der Volksbank, durch deren Spende mit Sekt auf die Abschlussschüler angestoßen werden konnte, Gemeinschaftsschulrekrotin Abele, der Lehrerschaft sowie zahlreichen Eltern in der Egauhalle die Abschlussfeier statt.

Mit den Worten „Dies ist der Anfang eines neuen Kapitels in eurem Leben“ entließ Frau Abele die Absolventen in ihre vielversprechende Zukunft. Herzlichen Glückwunsch an alle und viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. (AZ)