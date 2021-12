"Freunde schaffen Freude": Inge Grein-Feil und Siggi Feil hinterlassen große Fußspuren

Plus Die Gründer von Freunde schaffen Freude in Dischingen müssen schweren Herzens ans Aufhören denken. Wer kann die beiden ersetzen? Und wie ginge es mit dem Netzwerk und der Arche ohne sie weiter?

Es sind die Momente der Stille, die im Gespräch mit Inge Grein-Feil und Siggi Feil auffallen. Mehrmals während des Interviews schweifen sie mit ihren Gedanken ab, und dann spürt man, dass sie gerade an das für sie Undenkbare denken: das Ende der „Freunde“.