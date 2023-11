"Freunde" tagen zum Thema Zukunft

Teilnehmer aus drei Landkreisen treffen sich, um neue Verbindungen herzustellen. Dabei geht es auch um spannende Details aus der Gründungszeit des Vereins.

Nachdem seit Anfang Oktober die Geschäftsleitung der Aktion „Freunde schaffen Freude“ vom Vorstand auf Gabi Bartsch übertragen worden ist, müssen in erster Linie auch Verbindungen der vielerlei Gruppen aus drei Landkreisen zur konstruktiven, zukünftigen Ehrenamtsarbeit hergestellt werden.

Vor Kurzem kamen Vertreter der Aalener, Dillinger und Heidenheimer Treffs, sowie dem Arche-Team inklusive Galerie und Kultur, sowie der Heidenheimer Herz- und Zeitverschenker, auf Einladung von Gabi Bartsch zusammen. Gemeinsam mit ihrer Assistentin in der Geschäftsleitung Steffi Zengerle war der Tag bis in die frühen Abendstunden durchstrukturiertm, heißt es in einer Pressemitteilung

Nach der Begrüßung übergab Gabi Bartsch das Wort an die Vorsitzende und Initiatorin der „Freunde“, Inge Grein-Feil, unter dem Motto „Back to the roots?“. Teils heitere und auch bewegende, nicht so bekannte Beispiele aus den Wurzeln der Aktionsgeschichte legten Details offen. So schilderte Siggi Feil, der ebenfalls 40 Jahre bei der Aktion voll eingebunden ist, wie plötzlich seine Frau am 6. Juni 1984 mitten in einem schweren MS-Schub eine gravierende Veränderung erlebte, was schließlich zur Gründung der besonderen Netzwerk-Initiative führte. In Folge gaben Otto Kipp, seit 1984 mit am längsten Mitglied und Kassenwart, Martina Müller, seit der Hochzeit von Inge und Siggi 1986 Mitglied und Schriftführerin und seit 2010 erfolgreiche Leiterin der „Freunde“-Herz- und Zeitverschenker, Ruth Eckardt mit 88 Jahren ältestes vielseitig aktives Mitglied, und Theologe Wolfgang Klaschka, seit 1991 als Sozialpädagoge bei den FsF-Treffs, Einblicke in ihren Weg bei den „Freunden“.

Der Film „The straight Story“ von David Lynch veranschaulichte großartig, wie wichtig im persönlichen und gemeinschaftlichen Leben friedvoller, versöhnlicher Umgang und Aussöhnung ist. Da sollte es auch keine Altersgrenze geben. Diese Geschichte passte zu den geistlichen Worten von Theologe Wolfgang Klaschka, der ebenfalls als Grundlage eines menschenwürdigen, guten Zusammenseins Wertschätzung, Versöhnungsbereitschaft und eine friedvolle Grundhaltung (wie in der „Freunde“- Leitgedanken festgehalten) benannte.

Nach gegenseitigem Dank empfahl die Noch-Vorsitzende Grein-Feil: „Haltet euch an die Goldene Regel aller Weltreligionen -Behandelt die Menschen so, wie ihr selber gerne behandelt werden wollt!“ (AZ)