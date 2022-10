Dischingen

18:00 Uhr

Im Englischen Wald bei Dischingen fallen die Eschen

Plus Ein Pilz setzt europaweit den Eschen zu. Auch rund um Dischingen sterben mittlerweile viele Bäume ab. Warum der beliebte Wald dort zum Teil gesperrt werden muss.

Von Jens Eber Artikel anhören Shape

Es hat einen recht niedlichen Namen, das Falsche Weiße Stängelbecherchen, Försterinnen und Förstern hat es in den vergangenen Jahren aber zunehmend Kopfzerbrechen bereitet. Nun ist es auch im Englischen Wald nahe Dischingen so weit: Die allermeisten Eschen sind von diesem Pilz so stark geschädigt, dass sie vor allem aus Sicherheitsgründen gefällt werden sollen.

