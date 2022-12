"Kultur in der Arche": Dankbare Künstler mit spitzen Zungen kommen

Für 2023 hat das Team von „Kultur in der Arche“ ein dickes Veranstaltungspaket geschnürt. Viele Künstler sind froh, in Dischingen auftreten zu können.

Wenn Künstler – und gerade Kabarettisten – auf der Bühne stehen, vermitteln sie ihrem Publikum Freude, sie regen vielleicht zum Nachdenken an, mancher mag sich auch einmal ärgern. In aller Regel ist es aber eine klar geregelte Dienstleistung von Künstlerinnen und Künstlern, bei den Menschen im Saal Emotionen auszulösen.

Auch hier hat Corona eingegriffen: Etliche Künstler sind heute dankbar, wenn sie überhaupt noch eine Bühne für ihre Kunst finden. „Viele sagen: Gut, dass es euch noch gibt“, erzählt Inge Grein-Feil. Sie ist Vorsitzende der Aktion „Freunde schaffen Freude“, und eines der Standbeine des Vereins ist die „Kultur in der Arche“. Kamen manche Kabarettisten in der Vergangenheit nicht zuletzt aus persönlicher Verbundenheit und der heimeligen Atmosphäre wegen nach Dischingen, sind etliche heute froh, auf dem Härtsfeld mit großer Sicherheit auf eine dreistellige Zuschauerzahl blicken zu können.

Dischinger „Arche“ oder doch in der Egauhalle?

Wobei das mit der Sicherheit so eine Sache ist. Auch das Programm, das die „Freunde“ mit dem gewohnt sicheren Händchen für Qualität zusammengestellt haben, ist mit relativer Unsicherheit beaufschlagt, zumindest, was den jeweiligen Ort des Geschehens angeht. Die „Arche“, also die angestammte Begegnungsstätte und Heimstatt der „Freunde“ in Dischingen, ist noch nicht wieder zum Kabarett-Hauptquartier des Landkreises Heidenheim geworden. Dort herrscht zwar ein geradezu intimer Rahmen, Inge Grein-Feil hat aber jedes Verständnis dafür, dass genau diese Nähe auch im Jahr drei von Corona noch nicht allen Gästen behagt.

Umso dankbarer sind die Kulturschaffenden, dass ihnen die Gemeinde Dischingen bei der Nutzung der deutlich geräumigeren Egauhalle stark entgegenkommt. So ist ein Großteil der Veranstaltungen des kommenden Jahres theoretisch für die „Arche“ wie für die Egauhalle geplant, der jeweilige Auftrittsort soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Der Startschuss fällt in Nattheim

Die ersten beiden Veranstaltungen des kommenden Kabarettjahres werden ohnehin in der Nattheimer Gemeindehalle stattfinden, weil die Dischinger Halle am Jahresanfang traditionell für den Fasching reserviert ist. Dies gilt zum einen für Helmfried von Lüttichau, der am Sonntag, 15. Januar, ab 18 Uhr in Nattheim sein Soloprogramm „Plugged“ vorstellen wird. Von Lüttichau wurde vor allem durch seine Rolle in der Fernsehserie „Hubert & Staller“ bekannt, feierte aber auch Erfolge als Theaterschauspieler. Als Kabarettist vereint er das Ungeschickte von Valentin mit der Dichtung von Gernhardt und dem Rock ’n’ Roll von Keith Richards – und tritt gemäß dem Programmtitel mit eingestöpselter E-Gitarre auf.

Unter dem Motto „In aller Pracht und Herrlichkeit“ wird Josef Brustmann am Sonntag, 5. Februar, ab 18 Uhr auf die Bühne der Nattheimer Gemeindehalle steigen. Brustmann entzückte ab den 1990er-Jahren als Mitglied des „Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinns“. In seinem Best-of-Programm verspricht er wieder seine herzergreifende Mischung aus Musik und Geschichten, die noch lange nachwirken.

13 Mal wird Spitzen-Kabarett geboten

Insgesamt 13 Kabarettabende hat das Dischinger Team für 2023 geplant. Dazu gehören alte Bekannte wie Werner Koczwara, der am 18. Juni mit seinem Soloprogramm „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen“ und am 15. November zusammen mit Ernst Mantel als „Vereinigtes Lachwerk Süd“ erwartet wird. Michael „Michi“ Altinger könnte ebenfalls seit vielen Jahren seine Zahnbürste gleich in der „Arche“ lassen, so regelmäßig kehrt er zurück. 2023 wird er am 3. Dezember mit „Auch das Christkind muss dran glauben“ in Dischingen auftreten, am 19. Oktober präsentiert er zusammen mit Constanze Linder und Alexander Liegl unter dem Titel „Ratatata!“ die „wirklich wahre Geschichte von Bonnie und Clyde“. Außerdem geplant sind unter anderem Auftritte von Simon Pearce, Fatih Çevikkollu, Martin Frank oder Anny Hartmann.

Mit Blick auf mehr als 20 Jahren Kultur in der Begegnungsstätte zeigt sich Inge Grein-Feil überaus glücklich darüber, dass es gelungen sei, das angestammte Publikum von „Freunde schaffen Freude“ mit Kulturinteressierten aus der weiteren Region zu vereinen – und all das ohne öffentliche Gelder, was wiederum ohne die anhaltende Unterstützung vieler Sponsoren nicht möglich gewesen wäre, so Grein-Feil. Dass sich etliche Künstlerinnen und Künstler im „Freunde“-Umfeld so wohl fühlen, führt sie darauf zurück, dass auch die spitzesten Zungen des deutschen Kabaretts im Kern Menschenfreunde sind – ganz wie das „Arche“-Team.

Info: Der Vorverkauf für die Veranstaltungen hat begonnen. Karten gibt es im Ticketshop des Pressehauses, am „Arche“-Kartentelefon unter 07327/9222111 oder unter www.kultur-in-der-arche.de