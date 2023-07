Dischingen

Polizei sucht in Dischingen nach illegalen Waffen

Wegen des Verdachts auf Waffendelikte gab es in einem Dischinger Teilort einen aufsehenerregenden Einsatz von Polizeikräften.

Plus Nach dem Einsatz zahlreicher Beamter rätselt man auf dem Härtsfeld, warum so starke Kräfte aufgeboten wurden. Die Justizbehörden halten sich bedeckt.

Zahlreiche Polizeifahrzeuge, schwer bewaffnete Beamte und ein praktisch abgeriegelter Ort: Ein Einsatz sorgte in diesen Tagen für Aufsehen in einem Dischinger Teilort. Dass es diesen Einsatz gab, bestätigen Behördenvertreter zwar, bei der Frage, welchem Zweck er diente, wird man aber zurückhaltend.

Fakt ist, dass am Donnerstagmorgen vorvergangener Woche bereits in Heidenheim Fahrzeuge örtlicher und auswärtiger Polizeieinheiten auffielen. Wenig später wurden diese Fahrzeuge auch auf dem Härtsfeld beobachtet. Ein Ort wurde kurz darauf, so erzählen es Augenzeugen, regelrecht abgeriegelt. Berichtet wird beispielsweise von Baufahrzeugen, die ihr Material nicht abliefern konnten. Ebenso erzählt man sich von Einwohnern mit verderblicher Ware im Kofferraum, die von Polizisten zu ihrem Haus eskortiert worden seien.

