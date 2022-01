Dieser DJ aus Donaualtheim ist weltweit gefragt und gebucht

Plus Hinter DJ Daven Teers steckt der 31-jährige Daniel Geschwentner. Seit vielen Jahren macht er Musik, legt weltweit auf. Nun steht er kurz vor dem ganz großen Durchbruch.

Wer an einen berühmten und erfolgreichen DJ denkt, dem fällt vermutlich recht schnell David Guetta ein. Seine Lieder sind Ohrwürmer, auf der ganzen Welt kennt und liebt man sie. Er hat es geschafft, Guetta ist am DJ-Olymp angekommen. Einer, der gerne da oben wäre und wohl ziemlich gute Chancen darauf hat, ist Daniel Geschwentner aus Donaualtheim. Der 31-Jährige steht mit seiner Musik kurz vor dem großen Durchbruch.