DJs legen bei Mini-Musiknacht in Dillingen auf

Anfang Oktober hatten die beiden Organisatoren Alexander Hirsch und Manuel Ninic mit der Dillinger Musiknacht einen Volltreffer gelandet. In sieben Lokalen der Kreisstadt legten angesagte Discjockeys auf. „Wir sind richtig happy, die Stimmung war gigantisch“, sagte der Stadtstrand-Betreiber Ninic hinterher unserer Redaktion. Viele Besucher und Besucherinnen wünschten sich bereits in dieser Nacht von Freitag auf Samstag eine Neuauflage. Nun gibt es am Samstag, 7. Dezember, „eine Miniversion der Musiknacht“ in der Havana Bar und im Rhymes-Club (Große Allee 37).

Mit DJ B. Side kommt ein Star der Szene nach Dillingen

DJs der Musiknacht werden auflegen, und auch Manuel Ninic und Alexander Hirsch werden die Plattenteller bestücken. Und es lege auch ein Star der Szene auf, wie Ninic betont. „DJ B. Side kommt nach Dillingen, er hat in den 1990er Jahren bereits mit Künstlern wie Gentleman und Freundeskreis produziert“, teilt der Betreiber des „Stadtstrand“ mit. Zu dessen bekanntesten Hits zähle „Tabula Rasa“.

Die Musiknacht dauert bis zum Samstagmorgen, 5 Uhr

Im Havana Club werden Ingmar Beh, Jonas Weiler, Monoplay und Prettypark von 20 bis 5 Uhr auflegen. Im Rhymes-Club heizen DJ B. Side, Vitalwinfredo und Powle von 22 bis 5 Uhr den Gästen ein. (bv)