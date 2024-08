Unsere Zeitung öffnet die Türen des Traktorwerks von Deutz-Fahr in Lauingen

Update vom 21. August: Beide Führungen, am Vormittag wie am Nachmittag, waren nach kürzester Zeit voll. Wir bedanken uns für das herausragende Interesse. Anmeldungen können leider nicht mehr entgegengenommen werden.

Erst vergangene Woche konnten 25 Leserinnen und Leser unserer Zeitung hinter die Kulissen von Kerner Maschinenbau in Aislingen blicken und einiges rund um die Produktion von Landmaschinen wie Grubbern und Eggen lernen. Jetzt wollen wir dort hinschauen, wo die Maschinen gebaut werden, die Grubber und Eggen ziehen: Im Rahmen unserer Sommeraktion gewähren die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung Einblick ins Werk des Traktorherstellers Deutz-Fahr in Lauingen.

Los geht es am Dienstag, 10. September, ab 9 Uhr. Bis zu 60 Personen können sich für die Werksführung anmelden, bei Bedarf kann eine zweite Gruppe nachmittags an einer Besichtigung teilnehmen. Zu sehen gibt es alles, was Same Deutz-Fahr Deutschland mit seinem Sitz in Lauingen zu bieten hat: Von der Deutz-Fahr Arena bis zur Besichtigung des Museums, wo historische Fahrzeuge aufgereiht stehen. Natürlich gibt es auch Einblicke ins 2017 eröffnete Deutz-Fahr Land, wo verschiedene Traktormodelle produziert werden und zu Spitzenzeiten 40 Schlepper am Tag vom Band laufen, die in die ganze Welt verkauft werden. Den Beginn der Führung markiert die Begrüßung in der Arena, wo einige aktuelle Modelle zu sehen sind. Inbegriffen in der kostenlosen Führung ist auch ein Mittagessen im Restaurant des Unternehmens.

Wie man sich zur Führung bei Deutz-Fahr in Lauingen anmelden kann

Deutz-Fahr zählt zu den weltweit führenden Traktorherstellern. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr knapp 2500 Schlepper der Marke zugelassen, der Marktanteil beträgt hierzulande damit 8,2 Prozent. Damit belegt Deutz-Fahr den dritten Platz. Das Werk in Lauingen gilt seit der Eröffnung 2017 als eines der modernsten Traktorenwerke Europas. Dort werden Maschinen der mittleren und oberen Leistungsklasse zwischen 120 und 336 PS gefertigt.

Wer an der Führung teilnehmen möchte, kann sich bis Freitag, 23. August, 12 Uhr, anmelden. Einfach eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de senden. Die Teilnehmenden werden von uns dann vor dem 10. September noch einmal rechtzeitig kontaktiert. In der E-Mail muss die vollständige Adresse sowie Telefonnummer angegeben werden. Das Mindestalter für Werksbesucher beträgt sechs Jahre. Fotografieren, Rauchen und die Nutzung von Handys ist in den Produktionsstätten nicht gestattet. Das Unternehmen empfiehlt außerdem das Tragen von festem Schuhwerk.