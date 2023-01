Donaualtheim

vor 18 Min.

Aus einer Lauinger Hexe wurde ein Donaualtheimer Bärentreiber

Alexander Ruthardt (rechts) ist Erster Zunftmeister der Narrenzunft Bärentreiber in Donaualtheim. Sein Vorgänger Rudi Mauritz übernimmt weiter als dessen Stellvertreter Verantwortung.

Plus Alexander Ruthardt führt inzwischen die Narrenzunft der Hallo-Wach. Am Samstag steht im Dillinger Stadtteil ein großes Spektakel an.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht hat es dem Lauinger Alexander Ruthardt angetan. Früher schlüpfte der 31-Jährige ins Häs, wie das Narrengewand genannt wird, der Waihgoi-Hexen, die es in Lauingen seit Längerem nicht mehr gibt. Aber bereits damals hatte der Fastnachtsfreund die Bärentreiber und Bärentreiberinnen der Donaualtheimer Faschingsgesellschaft Hallo-Wach kennengelernt. Ruthardt sagt: "Wir haben uns schon immer gut mit den Bärentreibern verstanden." Und weil er sich dort schnell wie in einer großen Familie fühlte, wechselte der Lauinger fastnachtstechnisch von der Albertus-Magnus-Stadt in den Dillinger Stadtteil Donaualtheim. "Ich war eine Hexe und wurde zum Bärentreiber", sagt der Lauinger mit einem schelmischen Lächeln.

