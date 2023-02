Der ganze Landkreis feiert beim Donaualtheimer Umzug

Von Zöschingen über Medlingen bis Kicklingen. Zum Donaualtheimer Faschingsumzug kommen sie alle.

Als sich die Narrenscharen durch die kleinen Gassen in Donaualtheim zur Hauptstraße wälzten, blies ihnen eine steife Brise von Föhnwind durch Haare, Kostüme und Gesichter. Doch das änderte nichts an ihrer guten Faschingslaune. Angeführt vom Dillinger Spielmannszug setzte sich der Umzug am Samstag pünktlich in Bewegung. Es folgte die Faschingsgesellschaft Bachtalia, angeführt von ihren kleinen und großen Tollitäten, wobei die Bachtalhexen mit ihrem Auftritt die Menge am Straßenrand in das närrische Geschehen einbezogen. So sprang die närrische Laune von den Umzugsteilnehmenden gleich auf die Zuschauerinnen und Zuschauer, egal ob verkleidet oder nicht, über. Da wurde die Tapfonia ebenso mit närrischem Beifall empfangen wie der Musikverein Wittislingen, gefolgt von den Gundelfinger Glinken mit ihrem großen Prinzenpaar, Showtanzgruppen und den Tschasibo-Hexen.

87 Bilder Tausende feiern ausgelassen beim Donaualtheimer Faschingsumzug Foto: Horst von Weitershausen

Beim Donaualtheimer Faschingsumzug kamen Mottowagen aus dem ganzen Landkreis

Aus den Kehlen der Närrinnen und Narren am Straßenrand waren dann auch die jeweiligen Schlachtrufe zu hören. Zum Ruf "Finken Helau" zeigten sich die Aktiven der Höchstädter Schlossfinken. Es folgten die Donaualtheimer Bärentreiber, die Heuberg-Hexen Zöschingen und die Bogabach-Perla. Am ganzen närrischen Geschehen war spürbar, dass die Menschen die tristen Pandemie-Zeiten hinter sich lassen wollten und endlich, trotz aller weiterer Krisen, wieder feiern wollten. Vom Spaßclub Lauingen über die Faschingsfreunde Mödigen bis zum Faschingshaufa Kicklingen. Alle kamen sie mit selbst gebauten Mottowagen und hatten sichtlich Spaß.

Da verteilten die Egaufrösche ihre Küsse ebenso in die Menge wie die Fanfare-Brass-Band aus Lauingen ihre Musik und die Finndonia ihre lautstarken Finndonia-Helau-Rufe. Ein wenig Erholung in Sachen Lautstärke wurde von den Steinheimer Musikanten und den Faschingsfreunden Amerdingen geboten, ehe die Laudonia und andere Teil zwei der großen Faschings-Mottowagen-Parade einläuteten. Da brummten die Faschingsfreunde Oberbechingen als Jäger, die Faschingsfreunde Weisingen mit Star Wars und die Hütte Medlingen mit El Día de los Muertos (dem mexikanischen Totentag) durch den Ort, ebenso die Jugend Finningen als Holzfäller, der Faschingshaufa Mörslingen mit Werner Beinhard und die Seidelbande als Mad-Max.