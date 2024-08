Die Landmetzgerei Schultz in Donaualtheim schließt

Nichts erinnert an diesem Donnerstagabend daran, dass die Donaualtheimer Landmetzgerei Leo Schultz in wenigen Tagen schließen wird. Mitarbeiterinnen nehmen im Geschäft in der Ulrichstraße die Wurst aus der Auslage. Überall wird geputzt, damit für die Öffnung am nächsten Freitagmorgen alles sauber ist. Mittendrin sind Leo und Johanna Schultz, die das Unternehmen mit seinen mittlerweile rund 40 Mitarbeitenden seit 39 Jahren betreiben. „Ich bin seit vier Uhr auf den Beinen“, sagt Johanna Schultz. Und am Samstag stehe sie noch früher auf. „Um 6 Uhr ist die warme Theke komplett bestückt“, versichert die Donaualtheimerin. Zu dieser Zeit schlafen die meisten Dillinger und Dillingerinnen noch.

