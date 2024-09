Donaualtheimer pilgern zum 50. Mal nach Wemding

Seit 1974 organisiert die Pfarrgemeinde Donaualtheim die jährliche Fußwallfahrt nach Maria Brünnlein in Wemding. Zum 50. Jubiläum pilgerten bei Sonnenschein 40 Wallfahrer aus Donaualtheim und den umliegenden Gemeinden mit.

Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich verabschiedete die Gruppe am Samstag um 4.45 Uhr am Donaualtheimer Friedhof. Bernhard Sailer war wieder der Wegführer, während Pastoralreferentin Anna-Maria Immerz die geistlichen Impulse einbrachte. Nach 43 Kilometern Fußmarsch begrüßte Wallfahrtsrektor Norbert Traub die Fußwallfahrer. Mit weiteren Pilgern feierte die Gruppe den gemeinsamen Gottesdienst. Monika Graf erhielt eine Urkunde für ihre 25. Fußwallfahrt und Elfriede Rollenmiller für ihre 30. Fußwallfahrt.

Donaualtheimer stiften eine Wahlfahrtkerze

Im Zuge des Jubiläums wurde eine Wahlfahrtkerze gestiftet, die nun in Wemding steht und immer zur Wallfahrt entzündet wird. Kleine Exemplare dieser Kerze wurden überreicht an Bernhard Sailer, der schon seit Jahren den Weg nach Wemding führt, Konrad Gallenmüller, der sich viele Jahre nicht nur um die Wallfahrt, sondern auch um das Wohl der Pfarrgemeinde St. Vitus verdient gemacht hat und an Johanna und Leo Schultz, die bisher stets für das leibliche Wohl der Pilger und der Pfarrgemeinde gesorgt haben.

Mit einem Begleitfahrzeug der Firma Schwertberger betreuten Norbert und Uwe Kuchler die Pilger und Pilgerinnen. Das Mittagessen und die Brotzeit der Landmetzgerei Leo Schultz wurden von Simone Gallenmüller, Simone Weber, Ulrike Oblinger und Marion Wölfle an Ort und Stelle gebracht. Trotz großer Strapazen ist die Wallfahrt für alle Teilnehmer ein besonderes Erlebnis. (gak)