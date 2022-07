Ein voller Fragenkatalog wird dem Dillinger Oberbürgermeister gestellt

Bei der Bürgerversammlung in Donaualtheim wollen die Besucher einiges vom Dillinger Rathauschef wissen. Es geht auch um den Oldtimerteilemarkt.

Einige Fragen haben Besucher der Bürgerversammlung in Donaualtheim nach zwei Jahren Corona-Pause Oberbürgermeister Frank Kunz gestellt. Der Vorsitzende der Oldtimerfreunde Donaualtheim, Günter Strasser, wollte wissen, warum der traditionelle Oldtimerteilemarkt mit Flohmarkt in diesem Jahr nach zweijähriger Corona-Pause nicht auf dem Festplatz Donaupark stattfinden konnte. „Bei der Anmeldung zu dieser Veranstaltung stand nichts im Wege“, sagte Strasser. Doch im März sei den Oldtimerfreunden kurzfristig von der Stadt abgesagt worden. Dabei sei auch das Gerücht verbreitet worden, der Verein habe seine letzte Veranstaltung auf dem Platz nicht bezahlt, was er mit Nachdruck von sich weisen müsse.

Die Oldtimerfreunde und die WIR in Dillingen

Rathauschef Kunz erklärte, dass wegen der Verschiebung der Messe „WIR“ ein Terminkonflikt entstanden sei. Deshalb habe den Oldtimerfreunden Donaualtheim kurzfristig eine Absage erteilt werden müssen. Von dem Gerücht über das Nichtbezahlen des Vereins habe er noch nie etwas gehört, dies treffe auch nicht zu. Der Oldtimerteilemarkt auf dem Vereinsgelände sei eine tolle Veranstaltung gewesen, betonte Kunz.

Konrad Gallenmüller wollte wissen, welche Pläne die Stadt mit der sehr gelungenen Urnenanlage im Donaualtheimer Friedhof verfolge. Er wies darauf hin, dass nur noch wenige Urnenplätze frei seien. Stadtbaumeister Günter Urban erläuterte, dass dies mit der Friedhofskommission abgestimmt werde. Gallenmüller erkundigte sich, warum im Dillinger Bahnhof die Züge immer nur auf Gleis zwei ankommen und abfahren, was besonders für ältere und behinderte Menschen mehr als problematisch sei. Kunz sagte: „Auch wir, die Stadt, haben die Bahn schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es für die Reisenden bedeutend einfacher sei, wenn die Züge – es müssen ja nicht alle sein – auf Gleis eins abfahren und ankommen.“ Dies erspare gerade behinderten Menschen den beschwerlichen Weg durch die Unterführung zu Gleis zwei. Das Ergebnis der Nachfrage sei ernüchternd. „Die Bahn reagiert nicht einmal darauf“, informierte der Rathauschef. Doch er werde nicht nachlassen.

Wann wird die Ostendstraße in Donaualtheim saniert?

Einer der mehr als 70 Versammlungsteilnehmer forderte, im Zuge der Sanierung der Wigramstraße auch die Ostendstraße dazuzunehmen. Dies sei nicht realisierbar, es werde nacheinander je nach Straßenzustand entschieden, erklärte Kunz. Im Haushalt seien 30.000 Euro jährlich für Unterhalt von Straßen festgeschrieben. Auf die Frage, ob beim Bau der geplanten Biogasanlage in Donaualtheim auch ein Fernwärmenetz angedacht sei, verwies der Oberbürgermeister auf den anwesenden Landwirt. Dieser teilte mit, dass die Biogasanlage nicht sehr groß dimensioniert sei und daher nur ein kleines Wärmenetz für fünf Haushalte eingeplant sei, was auch umgesetzt werde.

Wie bei nahezu jeder Bürgerversammlung in Donaualtheim kam auch wieder die Forderung nach einer innerörtlichen Tempo-30-Zone auf. Kunz sah derzeit keine Möglichkeit der Umsetzung.

Zu Beginn hatte der Rathauschef über die Entwicklung der Stadt und des Stadtteils gesprochen. So lebten zum Stichtag 31. Dezember 1040 Einwohner und Einwohnerinnen in Donaualtheim. Fünf Babys wurden im vergangenen Jahr in Donaualtheim geboren, elf Sterbefälle waren zu beklagen. Es gab vier Eheschließungen – dies entspricht dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.