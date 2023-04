Donaualtheim

Geplante Biogasanlage in Donaualtheim sorgt bei Nachbarn für Unruhe

Plus Ein Landwirt plant am Ortsrand von Donaualtheim einen Mastbullenstall und eine Biogasanlage. Anlieger befürchten Beeinträchtigungen durch Gestank und Lärm.

Am südwestlichen Ortsrand des Dillinger Stadtteils Donaualtheim plant ein Landwirt einen neuen Mastbullenstall und eine Biogasanlage. Dies sorgt bei Nachbarn im angrenzenden Baugebiet für Unruhe. "Wir befürchten Gestank und Lärm", sagt einer der Anwohner. Er hat sich mit fünf weiteren Bewohnern und Bewohnerinnen, die ebenfalls ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, an unsere Redaktion gewandt. Das Unverständnis ist groß. "Diese Biogasanlage passt nicht in diese eng bebaute Ecke rein", stellt ein anderer Anwohner fest.

Der Standort des Mastbullenstalls und der Biogasanlage ist etwa 200 Meter von den Häusern am Josef-Litzel-Ring entfernt. Um Konflikte zu vermeiden, hat der Landwirt sein Projekt nach Informationen unserer Redaktion bereits umgeplant. Vor allem die geplante 100-KW-Biogasanlage sorgt bei einigen Bürgern und Bürgerinnen für Zündstoff. Sie bezweifeln im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Gülle und der Mist überwiegend aus dem eigenen Stall des Landwirts kommen werden. "Der größere Teil wird von umliegenden Höfen angekarrt werden", behauptet ein Donaualtheimer. Deswegen werde der Lärm auch größer sein, als es das Gutachten vorhersage. Die Biogasanlage diene eher kommerziellen Zwecken als dem Eigenbedarf. Und deshalb sei ein Standort außerhalb des Dorfes sinnvoller als in der Nähe zum Baugebiet.

