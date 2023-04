Donaualtheim

18:30 Uhr

Nur einer spricht über die umstrittene Donaualtheimer Biogasanlage

Plus Bei der Bürgerversammlung geht OB Kunz auf die Einwände ein, die Bürgerinnen und Bürger zu dem geplanten Mastbullenstall und der Biogasanlage eingereicht hatten.

Von Berthold Veh

Das Donaualtheimer Sportheim ist am Dienstagabend gut gefüllt. Etwa 90 Bewohner und Bewohnerinnen des Dillinger Stadtteils sind zur Bürgerversammlung gekommen. Vermutlich wollten einige von ihnen Neues über die umstrittene Biogasanlage und den Mastbullenstall hören, den ein Landwirt im Südwesten des Dorfs plant. Im Vorfeld hatten sich mehrere besorgte Bürger und Bürgerinnen an unsere Redaktion gewandt. Sie befürchten Lärm und Gestank und damit eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch das Projekt. Und sie zweifelten Fakten in den vorgelegten Gutachten an, wonach etwa der Wind hauptsächlich aus Süden komme. Es herrsche überwiegend Westwind vor, sagten Anwohner des Baugebiets, die mit ihrer Kritik anonym bleiben wollten.

Oberbürgermeister Frank Kunz streifte das Thema in seinem gut einstündigen Bericht über die Entwicklung Dillingens und seines Stadtteils Donaualtheim. Genehmigungsbehörde ist die Dillinger Stadtverwaltung, der Stadtrat wird in seiner Sitzung am Montag, 24. April, im Rathaus (Beginn 18.30 Uhr) entscheiden, ob er dem Bau der Biogasanlage zustimmen wird. Die Immissionsschutzbehörde des Dillinger Landratsamts hatte keine Bedenken gegen die beiden privilegierten Vorhaben. Es gab nach Informationen unserer Zeitung nach der öffentlichen Auslegung der Pläne zehn Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern gegen den Mastbullenstall und die Biogasanlage, die bei einem gemeinsamen Termin mit dem Landwirt und Vertretern der Stadt erörtert wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

