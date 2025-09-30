Das Ende einer Institution: Dr. Jürgen Arnhardt verabschiedet sich in den Ruhestand

Als Dr. Jürgen Arnhardt einst vom Lauinger Krankenhaus kam und wenig später in Höchstädt seine Arbeit als Hausarzt aufnahm, war er gerade erst 32 Jahre alt. Damit war er einer der jüngsten Ärzte im Umkreis. Was danach folgte, ist das Zeugnis einer großen Arbeitsleistung. Arnhardt hat bis heute tausende Patienten und Patientinnen aus Höchstädt und Umgebung verarztet – manche von ihnen über Jahrzehnte hinweg. Nun behandelt er seine letzten Patienten. Ab 1. Oktober ist Schluss, denn: Dr. Arnhardt – in Höchstädt eine Institution – geht in den Ruhestand.

