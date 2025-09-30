Icon Menü
Dr. Arnhardt in Höchstädt: Jetzt geht der Hausarzt in Rente

Höchstädt

Das Ende einer Institution: Dr. Jürgen Arnhardt verabschiedet sich in den Ruhestand

Jürgen Arnhardt hat in rund 30 Jahren tausende Patienten aus Höchstädt und Umgebung verarztet. Wie es mit ihm und der Hausarztpraxis Eichenstraße weitergeht.
Von Philipp Scheuerl
    Nach über drei Jahrzehnten als Hausarzt in Höchstädt geht Dr. Jürgen Arnhardt in den Ruhestand. Er freut sich besonders auf Zeit mit seiner Familie und auf das Tanzen.
    Foto: Philipp Scheuerl

    Als Dr. Jürgen Arnhardt einst vom Lauinger Krankenhaus kam und wenig später in Höchstädt seine Arbeit als Hausarzt aufnahm, war er gerade erst 32 Jahre alt. Damit war er einer der jüngsten Ärzte im Umkreis. Was danach folgte, ist das Zeugnis einer großen Arbeitsleistung. Arnhardt hat bis heute tausende Patienten und Patientinnen aus Höchstädt und Umgebung verarztet – manche von ihnen über Jahrzehnte hinweg. Nun behandelt er seine letzten Patienten. Ab 1. Oktober ist Schluss, denn: Dr. Arnhardt – in Höchstädt eine Institution – geht in den Ruhestand.

