„Das war immer mein Traumberuf“: Dr. Hitzler aus Lauingen verabschiedet sich in den Ruhestand

„Das war immer mein Traumberuf“, sagt Dr. Elmar Hitzler, als er sich erinnert, warum er überhaupt Arzt werden wollte. Die Medizin ist ein Familienerbstück. Sein Vater war Gynäkologe und laut Hitzler der erste Frauenarzt Dillingens. Ursprünglich wollte er seinem Vater nacheifern und das gleiche Fachgebiet wählen. Dann entschied er sich doch für die Allgemeinmedizin. „Es ist von Kopf bis Fuß alles dabei.“

Seine Hausarztpraxis in Lauingen gründete er von knapp 40 Jahren, im April 1986. Während der Standort seiner Räumlichkeiten von der Imhofstraße in die Bahnhofstraße und schließlich in die Herzog-Georg-Straße wechselte, blieben die Menschen bestehen. Aus den ersten Jahren seiner Praxis seien heute „immer noch dutzende Patienten da“, sagt Hitzler. Dafür, dass er zum 1. Oktober in Rente gehe, würden aber alle Verständnis haben. Der 72-Jährige hätte nämlich bereits vor einigen Jahren den Ruhestand einleiten können.

Lauingen hat zu wenige Hausärzte und Hausärztinnen

Hitzler habe sichergehen wollen, dass jemand seine Patientinnen und Patienten übernimmt, wenn er die Praxis schließt. Außer ihm gibt es aktuell nämlich nur zwei weitere Anlaufstellen in Lauingen: die Hausarztpraxis Johannesstraße von Dr. Harry Boehm und Dr. Katrin Peschel sowie die Praxis von Dr. Jutta-Isabella Mühlbach und Dr. Jörg Linke.

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) gilt der hausärztliche Planungsbereich Lauingen als „unterversorgt“. Zum Januar 2025 habe der Versorgungsgrad 71,67 Prozent betragen, in Dillingen hingegen 102,53 Prozent. Sowohl im Landkreis Dillingen als auch darüber hinaus gelte: „Die ambulante Versorgung braucht mehr junge Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, haus- und fachärztlich in der Praxis tätig zu werden.“ So heißt es seitens der KVB. Besonders die Ärztinnen und Ärzte, die 50 bis 60 Stunden pro Wochen arbeiten, würden zunehmend weniger oder gingen in Rente.

"Seien Sie bitte nett zu unseren Angestellten, diese sind schwieriger zu finden als Patienten", steht am Empfangstresen der Hausarztpraxis.

Gibt es einen Nachfolger für Dr. Hitzler in Lauingen?

In einer Sitzung des Zulassungsausschusses Ärzte Schwaben im Juni sollen allerdings 1,5 hausärztliche Sitze in Lauingen vergeben worden sein, teilt die KVB mit. Pünktlich zu seinem Renteneintritt werde also ein Nachfolger für Hitzler kommen, verrät auch der Lauinger Hausarzt. Jener werde mit seiner Praxis jedoch andere Räumlichkeiten der Stadt beziehen.

Hitzler kann das Arbeitsleben also guten Gewissens hinter sich lassen. Er freue sich auf den Ruhestand – vor allem darauf, nichts mehr zu tun zu haben, sagt der 72-Jährige. Häufig habe er nämlich 55-Stunden-Wochen geleistet. Das liege auch daran, dass er immer noch mit Papier arbeite, während die meisten Ärztinnen und Ärzte mittlerweile alle Unterlagen digitalisiert hätten. Das sei ihm zu umständlich gewesen. Künftig werde das mit Neuerungen wie der elektronischen Patientenakte nicht mehr möglich sein, sagt Hitzler.

Dr. Hitzler widmet sich im Ruhestand dem Briefmarkensammeln

Die „gelegentliche Hektik“ werde er in seinem neuen Alltag als Rentner doch etwas vermissen, sagt Hitzler. Genauso wie die Auseinandersetzung mit Krankheiten, die unterschiedlichen Patienten und Charaktere, die er kennenlernen durfte. Manche Begegnungen könnten besonders große Nachwirkungen haben.

Eine Patientin seines Vaters brachte Hitzler zu seinem größten Hobby: dem Briefmarkensammeln. Sie habe Hitzlers Vater ein ganzes Album voller Briefmarken in die Praxis mitgebracht, das dieser seinem damals sechsjährigen Sohn zeigte. „Da hat es mich gepackt“, erinnert sich der 72-Jährige. Noch 65 Jahre später reist er mit seiner Frau auf Briefmarkenmessen in den unterschiedlichsten Städten wie Berlin, Uetrecht oder Wien.

Und auch unabhängig vom Briefmarkensammeln gebe es einige Städte, die er im Ruhestand gerne besichtigen möchte, Nürnberg etwa oder Regensburg, wo er vor vielen Jahren studiert hat. Außerdem wünsche er sich, endlich einmal zum Auwaldsee zu spazieren – an dem er bisher immer nur vorbeigefahren sei, wie der Hausarzt berichtet.

Von Namibia nach Lauingen – und nun?

Eins der vielen Aquarelle in der Hausarztpraxis von Dr. Hitzler zeigt Dünen in Namibia.

Von der Welt außerhalb Deutschlands habe Hitzler genug gesehen, sagt er. Durch seine Mitgliedschaft im Club Old Tablers Dillingen-Lauingen ist der 72-Jährige international vernetzt und war unter anderem schon in Namibia, um die Old Tablers dort kennenzulernen. Die Erinnerungen an diesen Besuch haben ihn auch während seiner Laufbahn als Hausarzt begleitet. Auf seiner Reise kaufte er neun Aquarellmalereien, die die namibische Natur zeigen und heute die gesamte Lauinger Praxis schmücken.

An seinem letzten Tag am 30. September muss er alles abhängen, die Schränke ausräumen und die OP-Leuchten abmontieren. Dann wolle er mit seinen Mitarbeiterinnen essen gehen und sie in ihre neuen Stellen verabschieden. Nur wohin mit den namibischen Kunstwerken, das wisse Hitzler noch nicht. Vielleicht falle ihm in seinen letzten zwei Monaten in der Praxis noch etwas ein, sagt der 72-Jährige.