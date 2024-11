Drei Fälle von Unfallflucht in Dillingen beschäftigen die Polizei

In Dillingen ist es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 8.35 Uhr und 8.50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf einem Kundenparkplatz in der Großen Allee einen geparkten Hyundai Tucson an der linken hinteren Fahrzeugseite. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Unfall in der Gabelsbergerstraße: 3000 Euro Schaden

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag in der Gabelsbergerstraße in Dillingen. Zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Toyota R1 an der rechten Fahrzeugseite. Am Auto entstand laut Polizeibericht Unfallschaden von rund 3000 Euro.

Ebenfalls am Dienstag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zwischen 13 Uhr und 18.15 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen den linken Außenspiegel eines geparkten VW Polo. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. In allen drei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und begingen Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)