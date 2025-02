Drei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine: Dillingen betet wieder für den Frieden

Es ist beinahe drei Jahre her, dass in Dillingen eine Demonstration für den Frieden und ein Friedensgebet aus Anlass des Angriffs von Russland auf die Ukraine stattfanden. Die damals geäußerten Hoffnungen sind nicht in Erfüllung gegangen. Der Krieg tobt in der Ukraine immer noch und ein Ende ist nicht absehbar.

Der russische Angriffskrieg hat auch dazu geführt, dass etwa 1,3 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. „Die Sehnsucht nach der Heimat ist bei vielen geblieben, auch wenn eine erhebliche Anzahl ihre Zukunft bei uns sieht“, teilt der Vorsitzende der Dillinger Unterstützgruppe Asyl/Migration, Georg Schrenk, mit. Der Hoffnung auf ein Ende der Auseinandersetzung in der Ukraine ist das ökumenische Friedensgebet gewidmet, zu dem die Unterstützergruppe am Montag, 24. Februar, in die Dillinger Klosterkirche einlädt.

Stadtarchivarin Felicitas Söhner wird Informationen zum Krieg geben und die älteste aus der Ukraine nach Dillingen Geflüchtete, eine inzwischen 91-jährige, ehemalige Lehrerin, wird Gedanken zu ihrem Leben in dem osteuropäischen Land äußern. Ein Jugendlicher aus der Ukraine möchte mitteilen, was er unter Frieden versteht. Und Schwester Martina Schmidt, die Provinzleiterin der Dillinger Franziskanerinnen, Stadtpfarrer Harald Heinrich von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Dillingen und Prädikant Stefan Bartels von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde werden ebenfalls mitwirken.

Die Teilnehmen gehen mit Kerzen in der Hand zur Dillinger Katharinenkirche

Geflüchtete und Ehrenamtliche werden Fürbitten sprechen. Musikalisch umrahmt wird das Friedensgebet durch Xaver Käser mit Gesang und Gitarre und Adrii Lhiak am Saxofon. Nach dem ersten Teil in der Klosterkirche werden die Teilnehmenden mit Kerzen durch die Stadt zur Katharinenkirche gehen, wo das Friedensgebet mit einer Meditation mit Sr. Clara Mende, dem Schlussgebet und dem Segen endet. Zu dem Friedensgebet, das um 19 Uhr in der Klosterkirche, Klosterstraße 6, beginnt, sind Geflüchtete und Einheimische eingeladen.

Im vergangenen Jahr fand zwei Jahre nach Kriegsbeginn ebenfalls ein Friedensgebet in Dillingen statt. Auch der Überfall der Hamas auf Kibuzzim in Israel mit etwa 1200 Toten und der dadurch ausgelöste Israel-Gaza-Krieg waren dabei ein Thema. Das Friedensgebet begann in der evangelischen Katharinenkirche. Von dort zogen die Teilnehmenden mit Kerzen in der Hand zur Klosterkirche. Und auch die katholische Pfarrgemeinde St. Martin und die evangelische Bethlehemgemeinde in Wertingen luden zu einer ökumenischen Friedensandacht in die Bethlehemkirche ein. In Gundelfingen wird bereits seit fast drei Jahren ohne Unterlass für den Frieden gebetet. Vor dem Gundelfinger Friedensdenkmal versammeln sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine täglich Menschen und beten für das baldige Ende des Krieges. (AZ mit bv)