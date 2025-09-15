Drei Operationssäle an der Kreisklinik Dillingen modernisiert

Nach mehreren Wochen Umbauarbeiten sind an der Kreisklinik Dillingen zwischenzeitlich drei Operationssäle modernisiert worden. Die OP-Säle, die seit mehreren Jahren in Betrieb sind, wurden laut Pressemitteilung technisch und hygienisch auf den neuesten Stand gebracht, um Patienten und Patientinnen weiterhin eine sichere und hochwertige medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Zugleich werde mit dieser Maßnahme die im Juni vollzogene Erweiterung des OP am Standort Dillingen optimiert, um allen operativen Fächern der Chirurgie und Gynäkologie mit Anästhesie sowie der Orthopädie gerecht zu werden. Seit Juni werden am Standort Dillingen fünf OP-Säle durchgängig betrieben und die orthopädisch spezialisierten Ärzte Beck, Deml, Dotzauer, Strunck, Afzali und Sahin finden damit bestmögliche strukturelle Voraussetzungen vor, heißt es in der Mitteilung.

Komplette Erneuerung der OP-Leuchten mit energiesparender LED-Technik

Zu den Modernisierungen zählen unter anderem eine komplette Erneuerung der OP-Leuchten mit energiesparender LED-Technik sowie neu überarbeitete und versiegelte Bodenbeläge, die höchste Hygienestandards erfüllen. Außerdem wurde die Raumstruktur optimiert, um Arbeitsabläufe im OP noch effizienter zu gestalten. Während der Phase wurden die Operationen in Ausweichsälen durchgeführt, sodass die medizinische Versorgung nach Angaben der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt war. Nach Abschluss aller Bauarbeiten folgten umfangreiche technische Prüfungen und die hygienische Abnahme.

Sonja Greschner: „Investitionen in die Sicherheit unserer Patienten und Patientinnen“

„Mit der Wiedereröffnung setzt die Kreisklinik Dillingen ein Zeichen für die kontinuierliche Modernisierung ihrer medizinischen Einrichtungen“, betont Geschäftsführerin Sonja Greschner. Investitionen in moderne Technik und Hygiene seien „Investitionen in die Sicherheit unserer Patienten und Patientinnen“. Die Anpassung der Infrastruktur an die aktuellen medizinischen Standards und die Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen für das OP-Team bleibe das Ziel der Kreiskliniken. (AZ)