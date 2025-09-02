Drei tödliche Unfälle in kurzer Folge am Bissinger Zieglerberg: „Langsam reicht‘s!“

Ein Bild der Zerstörung zeigte sich für die Einsatzkräfte am Montagmorgen auf der Kreisstraße nahe Hochstein. Zwei Fahrzeuge waren auf Höhe des Bissinger Gemeindeteils zusammengestoßen. Ein 46-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve zum Überholen eines Lkw angesetzt und übersah dabei offenbar das Fahrzeug eines 55-Jährigen. Beide Fahrer erlitten tödliche Verletzungen und starben noch an der Unfallstelle. Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre passierte auf der Strecke ein Unfall mit tödlichen Folgen. Kann man die Straße sicherer machen und wie geht es den Einsatzkräften, die zum wiederholten Male an diese Straße ausrücken mussten?

