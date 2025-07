Dreiste Ladendiebin versteckt in Dillingen gestohlene Ware in Reisekoffer

Einen dreisten Ladendiebstahl hat eine 39-Jährige am Donnerstag in Dillingen verübt. Die Frau bezahlte gegen 11.30 Uhr an der Kasse eines Verbrauchermarkts in der Johannes-Scheiffele-Straße ihre Einkäufe. Darunter befand sich auch ein Reisekoffer. Bei einer Durchsicht stellte das Personal in einer Reisverschlusstasche des Koffers unbezahlte Ware fest.

Diebin entfernt mit einer Schere die Artikelnummern

Das Diebesgut hatte die 39-Jährige bereits teilweise aus den Verpackungen entnommen und mit einer Schere die Artikelnummern entfernt. Der Beuteschaden liegt laut Polizeibericht in einem niederen dreistelligen Euro-Bereich.

Die hinzugerufenen Beamten stellten die Schere sicher und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der Frau. Anschließend entließen sie die 39-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen

Weil die Ladendiebin eine Schere bei ihrer Tatausführung mit sich führte, ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen die Frau. (AZ)