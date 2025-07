E-Scooter- und Autofahrer in Lauingen unter Drogeneinfluss

Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss konnte die Polizei Anfang der Woche in Lauingen stoppen. So war am Montag ein 24-Jähriger mit einem E-Scooter unterwegs. Gegen 19.15 Uhr hielt eine Streife der Polizei Dillingen den Mann in der Schabringer Straße auf. Die Beamten stellten bei ihm drogentypische Anzeichen fest. Ein Drogentest bestätigte einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten unterbanden seine Weiterfahrt und stellten den E-Scooter sicher. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

