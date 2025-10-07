Drohnen im Landkreis Dillingen: Wo sie fliegen dürfen und welche Zonen tabu sind

Es surrt, als würde sich ein größeres Insekt nähern. Oft geht dann der Blick verwirrt gen Himmel. Bei manchen lösen Drohnen ein ungutes Gefühl aus. Die kleinen Fluggeräte sind nun auch in den Fokus der großen Politik gerückt. Vergangene Woche waren Drohnen in der Umgebung des Münchner Flughafens gesichtet worden. Der Flugbetrieb wurde daraufhin eingestellt. Am Frankfurter Flughafen wurde am Freitag ein Hobbydrohnenpilot von der Bundespolizei entdeckt. Auch im Kreis Dillingen gibt es Flugverbotszonen, die Drohnenpiloten meiden sollten. Ein Mann, der beruflich Drohnen fliegt, fürchtet indes, dass die aktuelle Debatte seine Arbeit verkompliziert.
Landkreis Dillingen
