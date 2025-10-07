Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Drohnen im Landkreis Dillingen: Flugverbotszonen und erlaubte Bereiche

Landkreis Dillingen

Drohnen im Landkreis Dillingen: Wo sie fliegen dürfen und welche Zonen tabu sind

Nicht überall darf man in der Region seine Drohne steigen lassen. Ein Berufs-Flieger ist besorgt, dass die aktuelle Debatte um die Fluggeräte seine Arbeit einschränkt.
Von Christina Brummer
    • |
    • |
    • |
    Drohnen dürfen nicht überall starten. Im Landkreis Dillingen gibt es ein paar Flugverbotszonen, bei denen es einiges zu beachten gibt.
    Drohnen dürfen nicht überall starten. Im Landkreis Dillingen gibt es ein paar Flugverbotszonen, bei denen es einiges zu beachten gibt. Foto: Christina Brummer (Symbolbild)

    Es surrt, als würde sich ein größeres Insekt nähern. Oft geht dann der Blick verwirrt gen Himmel. Bei manchen lösen Drohnen ein ungutes Gefühl aus. Die kleinen Fluggeräte sind nun auch in den Fokus der großen Politik gerückt. Vergangene Woche waren Drohnen in der Umgebung des Münchner Flughafens gesichtet worden. Der Flugbetrieb wurde daraufhin eingestellt. Am Frankfurter Flughafen wurde am Freitag ein Hobbydrohnenpilot von der Bundespolizei entdeckt. Auch im Kreis Dillingen gibt es Flugverbotszonen, die Drohnenpiloten meiden sollten. Ein Mann, der beruflich Drohnen fliegt, fürchtet indes, dass die aktuelle Debatte seine Arbeit verkompliziert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden