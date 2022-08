Das sind die Absolventen des Berufsbildungszentrums Dürrlauingen

Die Einrichtung in Dürrlauingen richtet sich an Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Ein junger Mann bewegt bei der Feier mit seiner persönlichen Geschichte.

Der Abschluss der Berufsausbildung ist ein wichtiger Meilenstein im Leben eines jungen Menschen. In diesem Jahr erhielten 23 Absolventinnen und Absolventen des KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums Sankt Nikolaus (KJF BBJZ), das zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg gehört, ihre Zeugnisse und Abschlusszertifikate.

Mit Blick auf die zurückliegenden und pandemiebedingt schwierigen Ausbildungsjahre ist Antonia Wieland, Gesamtleiterin des KJF BBJZ Sankt Nikolaus, stolz auf die jungen Erwachsenen: "Es konnten in diesem Jahr alle Jugendlichen ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und zum Großteil bereits eine anschließende Stelle finden. Der Besuch in unserer Einrichtung hat sie bei diesem Schritt in ihre persönliche und berufliche Zukunft begleitet."

Bewegende Worte von einem ehemals Geflüchteten

Besonders bewegt waren die Gäste bei der Freisprechungsfeier von den Worten des frisch ausgelernten Verkäufers Abdul Sarhan. In seiner Abschlussrede beschrieb er eindringlich seinen schwierigen Weg als Kind und Jugendlicher mit Kriegs- und Fluchterfahrung. Dabei erklärte er, inwiefern der Besuch der Einrichtung einen Wendepunkt in seinem Leben darstellte. "Ich habe erkannt, dass ich nach vorne schauen und meine Zukunft aufbauen muss", so Sarhan.

In einem motivierenden Festvortrag machte Margit Werdich-Munk, Personalreferentin der Munk Group, den jungen Menschen Mut und Lust auf ihre Zukunft: "Ihr seid gut so, wie ihr seid." Die Munk Group in Günzburg arbeitet seit Jahren mit dem KJF BBJZ Sankt Nikolaus zusammen und bietet den Jugendlichen einen Berufseinstieg sowie Praktika an ihrem Standort an. Die offizielle Freisprechung nahm am Ende der Veranstaltung der stellvertretende Kreishandwerksmeister Andreas Mayerhofer vor.

Das Zentrum Sankt Nikolaus feiert sein 100-jähriges Bestehen

Das KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum Sankt Nikolaus in Dürrlauingen ist eine Einrichtung zur schulischen und beruflichen Ausbildung für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf. Ihnen wird geholfen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten, zu einem beruflichen Abschluss zu kommen und ihren Platz in Beruf und Gesellschaft zu finden. In diesem Jahr feiert das KJF BBJZ Sankt Nikolaus sein 100-jähriges Bestehen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch