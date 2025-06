E-Bike-Fahrer erleidet in Wertingen schwerere Verletzungen

Ein 43-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montagnachmittag in einen Absperrpfosten gekracht und hat sich dabei schwerer verletzt. Die Polizei berichtet, dass der E-Bike-Fahrer einen Radweg in Richtung der Straße „Am Bahnhof“ befahren haben soll. Unmittelbar nach einer Rechtskurve prallte er ungebremst gegen einen Absperrpfosten und stürzte. Er zog sich eine Schlüsselbeinfraktur und offenbar mehrere Rippenbrüche zu. Der 43-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

