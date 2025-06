Verletzte E-Bike-Fahrerin nach Unfall mit Auto in Dillingen

Eine 57-jährigen E-Bike-Fahrerin hat sich beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall zwischen der Frau auf dem Pedelec und einer 37-jährigen Autofahrerin am Montagnachmittag im Dillinger Stadtteil Hausen. Die 57-Jährige soll den Radweg zwischen dem Leopold-Baldauf-Weg und dem Hans-Wienskowitz-Weg befahren haben – dann kollidierte sie mit dem Wagen der 37-Jährigen. Diese war laut Polizei auf dem Hans-Wienskowitz-Weg aus Richtung Altheimer Feld unterwegs. Die E-Bike-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Am Auto der 37-Jährigen entstand geringer Unfallschaden. Das Pedelec blieb unbeschädigt. (AZ)

