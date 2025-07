Unbekannter entwendet in Gundelfingen E-Bike im Wert von 3000 Euro

In Gundelfingen kam es am Wochenende zu einem Fahrraddiebstahl. Ein bisher unbekannter Dieb entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Rosenstraße aus dem Garten eines Wohnhauses ein Pedelec. Laut Polizei beläuft sich der Wert des gestohlenen E-Bikes auf rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pedelec Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis