Unbekannter stiehlt E-Scooter am Bahnhof in Gundelfingen

In Gundelfingen hat sich am Bahnhof ein besonders schwerer Fall des Diebstahls ereignet. Laut Polizeibericht entwendete im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, ein bislang Unbekannter am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs einen dort abgestellten E-Scooter. Dieser war mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von 250 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)