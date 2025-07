Ein bisher unbekannter Dieb hat am Wochenende am Lauinger Bahnhof einen versperrten E-Scooter entwendet. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat am Samstag, 12. April, zwischen 16 Uhr und 21.15 Uhr. Der E-Scooter ist vom Hersteller Zamelux Green (E), Modell E9. Auf etwa 400 Euro beläuft sich der Schaden des gestohlenen Rollers, wie die Polizei schätzt.

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis