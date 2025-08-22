Icon Menü
E-Scooter im Wert von 1400 Euro in Gundelfingen gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Gundelfingen

E-Scooter aus dem Hof eines Wohnhauses gestohlen

In Gundelfingen wurde ein E-Scooter im Wert von 1400 Euro entwendet. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen um Hilfe.
    • |
    • |
    • |
    Mitte August wurde in Gundelfingen ein E-Scooter entwendet.
    Mitte August wurde in Gundelfingen ein E-Scooter entwendet. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Der E-Scooter fehlt: Im Zeitraum zwischen Samstag, 9. August, 10 Uhr, und Mittwoch, 13. August, 16 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Hof eines Wohnhauses in Gundelfingen das Gefährt der Marke Plan M. Der in der Bahnhofstraße gestohlene E-Scooter ist 1400 Euro. So heißt es vonseiten der Polizei.

    Gestohlener E-Scooter in Gundelfingen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls eines Diebstahls ein. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)

