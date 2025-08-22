E-Scooter aus dem Hof eines Wohnhauses gestohlen

Der E-Scooter fehlt: Im Zeitraum zwischen Samstag, 9. August, 10 Uhr, und Mittwoch, 13. August, 16 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Hof eines Wohnhauses in Gundelfingen das Gefährt der Marke Plan M. Der in der Bahnhofstraße gestohlene E-Scooter ist 1400 Euro. So heißt es vonseiten der Polizei.

Gestohlener E-Scooter in Gundelfingen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls eines Diebstahls ein. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)