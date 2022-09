Eigentümer des einstigen Bundeswehr-Wohnblocks müssen neuen Kanal bauen

Wohnungseigentümer im früheren Bundes-Wehrblock am Dillinger Galgenberg sind sauer. Sie dürfen den Kanal, der übers Kasernengelände führt, nicht mehr nutzen.

Der Anrufer bei unserer Redaktion ist ziemlich frustriert. 2019 hat der Mann für sich und seine Familie eine Wohnung im ehemaligen Bundeswehr-Wohnblock am Galgenberg in Dillingen gekauft. Bisher konnten er und die anderen Eigentümer und Eigentümerinnen einen Kanal nutzen, der über das Gelände der Kaserne zur Dillinger Kläranlage läuft. Doch damit ist nun Schluss. Die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben habe vor zwei Jahren den Vertrag gekündigt, informiert der Dillinger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Spätestens ein Jahr nach Aufgabe der militärischen Nutzung müsse ein neuer Kanal gebaut werden, heißt es darin.

Die Kosten für den Bau eines Kanals explodieren

Bei den etwa 30 Eigentümern und Eigentümerinnen von Wohnungen im einstigen Bundeswehr-Wohnblock schlage dies hohe Wellen, teilt der Dillinger mit. Noch vor wenigen Monaten seien die Bewohner davon ausgegangen, dass die Kosten für den Kanal bei rund 80.000 Euro liegen könnten. Inzwischen seien die Preise explodiert. Nun stehe eine Summe von mehr als 200.000 Euro im Raum. "Ich gehe davon aus, dass für mich Kosten von 9000 Euro fällig werden", sagt der Dillinger nach der jüngsten Eigentümerversammlung und fügt hinzu: "Es sind alle richtig sauer."

Vor allem deshalb, weil die Notwendigkeit für den Bau eines neuen Kanals nur schwer nachvollziehen sei. Im Vertrag stehe, dass dies ein Jahr nach Aufgabe der militärischen Nutzung zu tun sei. "Aber wir dachten, damit ist die Kaserne gemeint – und nicht der Wohnblock", sagt der Eigentümer. Dass dies aus sicherheitstechnischen Aspekten geschehe, sei ebenso fragwürdig. Der neue Kanal werde ja wieder an einer Stelle an den alten angeschlossen, und die Einleitungen fließen dann vereint zur Dillinger Kläranlage.

Der Werkleiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen, Wolfgang Behringer, hat die Bewohner und Bewohnerinnen informiert, wo der neue Kanal künftig angeschlossen werden kann. Inzwischen hätten die Eigentümer ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt. Der zuständige Objektmanager für die Dillinger Kaserne erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Bundeswehr bereits vor vielen Jahren entschieden habe, dass bei jedem Verkauf einer Immobilie aus dem Bestand grundsätzlich keine Fremdeinleiter mehr zugelassen sind. Es gelte allerdings eine Übergangsfrist, bis ein neuer Kanal gebaut ist. Das einstige Bundeswehr-Wohngebäude sei schon in den Jahren 2009/2010 an einen Bauträger im Stuttgarter Raum verkauft worden. Die Bundesanstalt ist erst seit 2011 Eigentümer dieser Liegenschaft.

Der Investor hätte ein Jahr Zeit gehabt, einen neuen Kanal zu bauen, informiert der Objektmanager. Das sei versäumt worden. Der Mitarbeiter erläutert, warum die Bundeswehr keine Fremdeinleiter in ihren Kanälen zulässt. In diesem Fall gehe es nämlich um Haftungsfragen und die Verantwortung des Kanalbetreibers, wenn etwa das Abwasser im Wohnblock nicht ablaufen sollte. "Wir sind dann auch für den Unterhalt und die Funktion des Kanals verantwortlich", sagt der Objektmanager. Deshalb habe die Bundesanstalt den Gestattungsvertrag, "der nicht dinglich gesichert war", auflösen müssen.

Lesen Sie dazu auch

"Die Kosten laufen überall davon"

Bis zum Ende dieses Jahres soll seinen Worten zufolge das Thema erledigt sein. Er verstehe es, dass es für manchen Bewohner schwierig sei, den Anteil für den Bau des Kanals zu finanzieren. "Die Kosten laufen überall davon", stellt auch der Objektmanager der Kaserne fest, in die in den kommenden Jahren etwa 40 Millionen Euro investiert werden sollen. Die Kaserne sei immer um ein gutes Miteinander mit den Eigentümern und Eigentümerinnen bemüht. So habe man jetzt durch ein Entgegenkommen der Eigentümer des Nachbargrundstücks gemeinsam eine gute Lösung für den Neubau des Kanals finden können.