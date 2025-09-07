Ein humorvolles Buch über die Dillinger Königstraße

Der Dillinger Manfred Forscht hat ein Büchlein über die Prachtmeile der Stadt verfasst. „Die Königstraße im Herzen von Dillingen“ lautet sein Titel. Nach der Vertreibung aus dem Sudetenland im Jahr 1945 hat Forscht in der Prachtstraße von Dillingen gewohnt. Zuerst lebte er im Haus 11 bei Elise Gebhardt, später im Haus 42.

Icon vergrößern Manfred Forscht Foto: Optik Forscht Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Manfred Forscht Foto: Optik Forscht

Im Jahr 1989 konnte Manfred Forscht von Familie Winter das Haus 40 erwerben. Dort betreibt die Familie Forscht bis heute ein Optik-Geschäft. In den vergangenen 80 Jahren hat der Dillinger viele Bekannte kennengelernt, die ihm Anekdoten und Storys aus ihrer Kindheit, aber auch aus der neueren Zeit anvertrauten. Dies war, wie Forscht mitteilt, für ihn ein Anlass, ein humorvolles Buch über die Königstraße zu schreiben.

Einige Bekannte halfen dem Dillinger

Geholfen haben ihm dabei Fotograf Paul Fink und sein Bruder, Pfarrer Hermann Fink, sowie Werner Gutmair, Josef Schuh und Heiner Brenner, die eine beachtliche Sammlung von historischen Postkarten besitzen. Auch aus den Büchern von Stadtheimatpfleger Karl Baumann konnte Forscht einige Daten übernehmen.

Icon vergrößern Das Anwesen „Königstraße 45“. In dem Gebäude befand sich früher einmal die Schwäbische Donau Zeitung. In Forschts Jugend war Elektro Seibold darin untergebracht, das legendäre WM-Finale Deutschland-Ungarn wurde 1954 dort übertragen. Foto: Stadtarchiv Dillingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Anwesen „Königstraße 45“. In dem Gebäude befand sich früher einmal die Schwäbische Donau Zeitung. In Forschts Jugend war Elektro Seibold darin untergebracht, das legendäre WM-Finale Deutschland-Ungarn wurde 1954 dort übertragen. Foto: Stadtarchiv Dillingen

Paul Fink erzählte etwa aus seiner Kindheit, in der er über die wenig befahrene Straße eine Schnur spannte und mit Freunden Ball spielte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs fuhren Amerikaner mit Panzern durch die Straße und bedachten die Kinder mit Süßigkeiten. Dabei haben die Buben und Mädchen zum ersten Mal Menschen mit schwarzer Hautfarbe gesehen.

Bei Optik Forscht kann das Buch gekauft werden

Diese und viele andere Geschichten erzählt Manfred Forscht in seinem 84-seitigen Buch, das in diesen Tagen gedruckt wurde und bei Optik Forscht gekauft werden kann. (AZ)