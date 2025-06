Ein inspirierender Tag der Begegnung in der Dillinger Luitpoldkaserne

Wenn die Soldaten der Dillinger Luitpoldkaserne Angehörige und Betreuer der Lebenshilfe aus Wertingen, Dillingen und Nördlingen einladen, dann wissen die Besucher des Informationstechnikbataillons 292, dass für sie wieder ein abwechslungsreicher Tag vorbereitet wurde.

„Bereits zum 39. Mal wird dieser Tag der Begegnung in der Dillinger Kaserne durchgeführt, und in jedem Jahr erhöht sich die Anzahl der Besucher aus den Lebenshilfestandorten“, freute sich Oberstleutnant Torge Bornhöfft bei seiner Begrüßung der Gäste vor dem Unterkunft-Gebäude der 5. Kompanie. Erstmals dabei waren in diesem Jahr Angehörige der Caritas Dillingen in Begleitung der stellvertretenden Geschäftsführerin Heidrun Ostertag. Der Dillinger Lebenshilfe-Geschäftsführer Thomas Resch dankte dem Kommandeur und den Soldaten. „Dieser Tag bringt für die Menschen der Lebenshilfe immer einen Riesenspaß.“ Heidrun Ostertag erläuterte, dass der Tag der Begegnung bei den Angehörigen der Caritas auf ein großes Interesse gestoßen sei.

Hauptfeldwebel Freiberg hat bereits Ideen für das nächste Jahr

Und dann verteilten sich die Gruppen auf die verschiedenen Stationen. Hauptfeldwebel Oliver Freiberg von der 5. Kompanie des IT-Bataillons hatte sie mit seinen Soldaten vorbereitet hatte. „Ich habe schon einige neue Ideen fürs nächste Jahr“, sagte der verantwortliche Projektfeldwebel unserer Redaktion. Die Besucher und Besucherinnen konnten verschiedene Fahrzeuge der Bundeswehr besichtigen, besteigen und in einigen sogar mitfahren. Mit rasanter Fahrt ging es von der Kaserne Richtung Donau und zurück.

Icon Vergrößern Für mehr als 100 Angehörige der Lebenshilfe und der Caritas bot der Tag der Begegnung in der Dillinger Kaserne ganz besondere Erfahrungen. Foto: Horst von Weitershausen Icon Schließen Schließen Für mehr als 100 Angehörige der Lebenshilfe und der Caritas bot der Tag der Begegnung in der Dillinger Kaserne ganz besondere Erfahrungen. Foto: Horst von Weitershausen

Die Dillinger Polizei war mit einigen Beamten vor Ort und stellte einen Streifenwagen, ein Polizeimotorrad und die Kinderpolizeiwache vor. Auf dem eigens aufgebauten Parkours konnten die Besucher mit großen Kettcars fahren. Nebenan gab es eine Modenschau des Bataillons, bei der die verschiedenen Uniformen und Ausrüstungen unter dem Applaus der Gäste vorgeführt wurden. Das Technische Hilfswerk und das Rote Kreuz bildeten mit einigen Mitarbeitern die Station Blaulicht. Die Feuerwehr Lauingen hatte ihre Spritzenstation ausgeliehen. Die Gäste konnten ein simuliertes Feuer löschen. Auf der Ausbildungswiese konnten die Besucher auf eine Torwand schießen oder sich an einen Hindernislauf versuchen.

Für die Teilnehmenden gab es Urkunden und Medaillen

Zum Mittag gab es Verpflegung in einem extra eingerichteten Essbereich im Freien. Am Nachmittag folgte die Abschlussveranstaltung mit Kaffee und Kuchen. Dabei wurden an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Urkunden und Medaillen verliehen. Wieder einmal ein toller Tag der Begegnung in der Dillinger Luitpoldkaserne.