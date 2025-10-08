Eine Umleitung weniger: Straße zwischen Lutzingen und Unterliezheim wird freigegeben

Autofahrer im Landkreis Dillingen müssen in diesen Tagen einige Umleitungen in Kauf nehmen. Ab Donnerstag wird allerdings eine Umleitung Geschichte sein. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, wird die Staatsstraße 2212 zwischen Unterliezheim und Lutzingen ab Donnerstagmittag wieder für den Verkehr freigegeben.

Fahrbahnbelag auf einer Fläche von rund 17.500 Quadratmetern erneuert

Die Sanierung der Strecke ist abgeschlossen. In den zurückliegenden sechs Wochen wurde nach Angaben der Behörde durch die Firma Xaver Lutzenberger der schadhafte Fahrbahnbelag der Staatsstraße 2212 zwischen Unterliezheim und Lutzingen auf einer Fläche von rund 17.500 Quadratmetern ausgetauscht und erneuert. Die Arbeiten konnten wie geplant abgewickelt werden, so dass die Staatsstraße 2212 bis Donnerstagmittag für den Verkehr wieder freigegeben werden kann.

Das Staatliche Bauamt Krumbach dankt Verkehrsteilnehmern und Anliegern

Das Staatliche Bauamt Krumbach dankt in einer Pressemitteilung allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für das entgegengebrachte Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Umwege und Beeinträchtigungen. Die Behörde wünscht allen eine gute und unfallfreie Fahrt. (AZ)