Im Krankenhaus Dillingen gibt es einen neuen Herz-Spezialisten

Der neue Chefarzt war zuvor in Köln und Aachen tätig. Welche Aufgaben der Kardiologe im Kreiskrankenhaus Dillingen übernimmt.

Im Jahr 2021 haben sich die Kreiskliniken auf den Weg der Veränderung und gleichzeitig der medizinischen Neuausrichtung gemacht. Im ersten Schritt wird im Jahr 2022 der Schwerpunkt Kardiologie in Dillingen strukturell neu aufgebaut werden. Ziel ist es, bereits im Jahr 2023 den kardiologischen Schwerpunkt an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen, sowohl invasiv als auch nicht-invasiv etabliert zu haben. Das Jahr 2022 stellt dabei eine Übergangsphase für beide Kreiskliniken dar, um insbesondere die Versorgung der kardiologischen Patientinnen und Patienten umfänglich sicherzustellen.

Zum neuen Jahr starteten die Kreiskliniken mit einem neuen kardiologischen Chefarzt: Dr. med. Benedikt Münz, M.A., der mit seiner hohen Fachexpertise und mit seiner souveränen Persönlichkeit eine große Bereicherung für die Kliniken ist.

Leo Schrell, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, begrüßt Dirk Spoerhase-Eisel, Leitenden Oberarzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie (von links), daneben Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, der neue Chefarzt Dr. med. Benedikt Münz, Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie, dann Dr. med. Markus Weißkopf, Ärztlicher Direktor der Kreisklinik Wertingen und Chefarzt für Chirurgie und Unfallchirurgie/Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie. Ganz rechts Dr. med. Wolfgang Geisser, Ärztlicher Direktor Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen und Chefarzt für Anästhesie/Intensivmedizin. Foto: Kreiskliniken Dillingen-Wertingen

Facharzt für Innere Medizin und Angiologie in Dillingen

Bevor Dr. Münz seine Arbeit in den Kreiskliniken aufnahm, war er bereits Chefarzt der Abteilung für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin des Rheinland Klinikums mit seinen zwei akademischen Lehrkrankenhäusern, der Universitätsklinik Köln und Universitätsklinik RWTH Aachen. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie und führt die Zusatzbezeichnungen Intensivmedizin, Notfallmedizin und Palliativmedizin.

Neben der intensiven Ausbildung in allen Bereichen der nicht invasiven und invasiven Herz-Kreislauf-Medizin hat Dr. Münz insbesondere die invasiven Aspekte der Kardiologie immer wieder mit der Intensivmedizin verknüpft. Zudem schloss er einen Masterstudiengang für Gesundheits- und Sozialmanagement mit MA an der TU Kaiserslautern ab.

Er setzt auf Austausch mit Ärzten im Kreis Dillingen

Der 49-Jährige bringt vielfältige Ideen mit, die er in den Kreiskliniken einführen möchte: „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, die für mich eine spannende Herausforderung und zugleich Motivation ist. Die regionale kardiologische Versorgung von Patienten und Patientinnen auf hohem medizinischen Niveau in Verbindung mit werteorientiertem Handeln steht im Mittelpunkt unseres ärztlichen Auftrags. Es ist mir mit dem gesamten Team der Kardiologie Ziel und Ansporn, eine von Vertrauen, Empathie und Respekt geprägte verantwortungsvolle Medizin nah am Menschen zu leben, gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen des Gesundheitssystems.“ Dabei ist ihm auch ein intensiver Austausch mit den Notärzten sowie den niedergelassenen Ärztinnen, Ärzten und Kardiologen und Kardiologinnen besonders wichtig.

Lesen Sie dazu auch

Über diese intensive Zusammenarbeit soll flächendeckend die Versorgung von herzkranken Patienten ausgebaut werden. Neben einem neuen Chefarzt begrüßen die Kreiskliniken zum neuen Jahr einen weiteren sehr erfahrenen, engagierten und versierten Kardiologen: Dirk Spoerhase-Eisel, der als Leitender Oberarzt für die Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH tätig ist.

Akute Brustschmerzen und mögliche Folgen

Der 45-Jährige, der aus der Region stammt, ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und führt die Zusatzbezeichnung Internistische Intensivmedizin. Für einen kardiologischen Schwerpunkt an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen, werden beispielhaft die Etablierung eines modernen Herzkatheterlabors, einer Chest Pain Unit, einer speziellen Diagnostik- und Therapieeinheit zur Versorgung von Patienten mit akuten Brustschmerzen in enger Kooperation mit der Gefäßchirurgie geplant.

Leo Schrell, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, und Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, sagen laut Pressemitteilung: „Mit Dr. Münz konnten wir einen persönlich und medizinisch hochkompetenten und äußerst erfahrenen Herzkreislaufspezialisten für diese wichtige Aufgabe gewinnen. Gemeinsam mit Dirk Spoerhase-Eisel und den weiteren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen der Kreiskliniken machen wir uns auf den Weg und werden insbesondere die kardiologische Diagnostik und Therapie, ganz nah am Menschen, voranbringen und in eine Zukunft führen.“ (pm)