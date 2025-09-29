Ein Stadel brennt in Brenz – auch die Gundelfinger Feuerwehr ist im Einsatz

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brenz im Landkreis Heidenheim ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Heidenheimer Zeitung berichtet, stand ein Stadel in dem Sontheimer Gemeindeteil bereits in Brand, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Der Stadel grenzt direkt an ein Wohngebäude an.

Verletzt wurde bei dem Brand in Brenz offensichtlich niemand

In dem Stadel war offensichtlich Stroh gelagert, zudem befand sich ersten Auskünften zufolge auch eine Werkstatt darin. Verletzt wurde, so der Stand am früheren Montagabend, niemand.

Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten

Die Alarmierung war laut HZ gegen 18.20 Uhr erfolgt. Die Feuerwehr rief Anwohner in Sontheim/Brenz dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Vor Ort im Einsatz sind zahlreiche Kräfte von Feuerwehren aus dem Unteren Brenztal sowie aus Giengen und Heidenheim. Auch die Feuerwehr aus Gundelfingen ist im Nachbarlandkreis Heidenheim im Einsatz.

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Im Juni hatte ein Kuhstall im wenigen Kilometer entfernten Untermedlingen gebrannt. Damals tötete das Feuer mehr als 30 Rinder. (AZ)