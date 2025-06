Einbruch in Waschanlage in Dillingen: Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Montag, 23. Juni, in eine Waschanlage in der Justus-von-Liebig-Straße in Dillingen eingebrochen. Der oder die Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Technikraum und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Darüber hinaus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen führt Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

