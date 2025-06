Unbekannte brechen in Wohnwagen in Gundelfingen ein

In Gundelfingen sind bislang unbekannte Täter in einen Wohnwagen eingebrochen und haben Gegenstände gestohlen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Unbekannten auf einem Seegrundstück in der Peterswörther Straße gewaltsam in zwei Wohnwagen einzudringen. Der erste Einbruchsversuch scheiterte – der zweite gelang.

Einbruch in Wohnwagen mit ungewöhnlichem Beuteschaden

Sie entwendeten eine Angel und eine Motorsense. Die genaue Höhe des Beuteschadens muss noch bestimmt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)