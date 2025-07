Eine Ära geht in der Dillinger Basilika-Pfarrei St. Peter zu Ende

Beim Patroziniumsgottesdienst am Festtag der Apostelfürsten Peter und Paul sind in der Dillinger Basilika die ehemaligen Kirchenverwaltungsmitglieder Peter Gastl, Xaver Wiehler, Anton Kain und Johann Miller verabschiedet worden. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Peter, Christoph Balzer, sprach in seiner Laudatio davon, „dass eine Ära zu Ende ging“.

Die ausgeschiedenen Kirchenverwaltungsmitglieder, die sich bei den jüngsten Wahlen nicht mehr zu Verfügung gestellt hatten, haben sich Balzers Worten zufolge über das normale Maß hinaus für die Belange der Pfarrei St. Peter eingesetzt. Stadtpfarrer Domkapitular Harald Heinrich dankte zusammen mit der neuen Kirchenpflegerin Susanne Resch Peter Gastl, der von 1995 bis 2000 Mitglied der Kirchenverwaltung war und von 2013 bis 2024 das Amt des Kirchenpflegers übernommen hatte.

Peter Gastl brachte einen großen Einsatz bei der Basilika-Renovierung

In dieser Zeit fand die mehrjährige und umfangreiche Sanierung der Basilika statt. Gastl habe mit großem Engagement und Fachwissen die kaufmännische Abwicklung der Stiftungsgeschäfte und der Basilika-Renovierung übernommen. Es sei letztendlich seinem unermüdlichen Einsatz zu verdanken, dass auch die St.-Wolfgangs-Kapelle eine Sanierung erfährt. Das Projekt wurde noch während der Amtszeit Gastls angestoßen.

Xaver Wiehler war von 2001 bis 2012 Kirchenpfleger

Xaver Wiehler war von 1995 bis 2024 in der Kirchenverwaltung engagiert und von 2001 bis 2012 Kirchenpfleger. Nach der Sanierung des Priestergrabes am örtlichen Friedhof im Jahr 2015 hat Wiehler dieses ehrenamtlich bis Ende 2024 gepflegt.

Anton Kain und Johann Miller waren 36 Jahre lang Mitglied der Kirchenverwaltung

Trotz der Leitung eines großen Elektrofachbetriebes hat sich Anton Kain 36 Jahre lang als Mitglied der Kirchenverwaltung für das Wohl der Pfarrei eingesetzt und sein Fachwissen als Elektromeister vielfältig eingebracht. Auch Johann Miller hat in den 36 Jahren seiner Amtszeit als Kirchenvewaltungsmitglied sein handwerkliches Geschick und Wissen als Schlossermeister der Pfarrei zur Verfügung gestellt. Aufgrund seines kunsthistorischen Interesses habe Miller die Betreuung der Kunstschätze begleitet.

Monsignore Heinrich begrüßt den neuen Verwaltungsleiter Stephan Schreiber

Am Ende des Gottesdienstes begrüßte Monsignore Heinrich auch den neuen Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft, Stephan Schreiber.