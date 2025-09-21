Ausstellung zum Klimawandel in Dillingen: Nachdenklicher Humor oder humorvoller Ernst?

Sind es nun Bilder mit nachdenklichem Humor oder mit humorvollem Ernst? Diese Frage konnten sich die rund 20 Teilnehmenden an der Eröffnung der Karikaturenausstellung im Caritaszentrum Dillingen stellen. Während die Künstler ihren Blick auf die Realität anbieten, war es die Aufgabe jedes Betrachters, seine eigene Perspektive zu den rund 40 Karikaturen zu finden.

„Mit Volldampf in die Katastrophe?“, so ist die Ausstellung des Solidaritätswerkes für Mittel- und Osteuropa, Renovabis, überschrieben. „Wichtig ist dabei das Fragezeichen“, so betonte Anton Stegmair, Leiter der Abteilung Weltkirche im Bistum Augsburg, bei seiner Einführung. Damit sei angedeutet, dass es immer noch Optionen gäbe, die von uns gestaltet werden könnten. Aus 2000 Einsendungen aus Mittel-, Ost- und Westeuropa hatten die Ausstellungsmacher vor vier Jahren 77 Karikaturen ausgewählt, die seither durch Deutschland und auch osteuropäische Länder tourten. 18 Karikaturisten aus verschiedenen Ländern können so ihre Sichtweisen auf das Thema „Klimawandel“ vorstellen und die Betrachter zum Tun motivieren. Besonderen Dank sprach Stegmair den beiden Mitarbeiterinnen der Caritas, Sandra Böhnisch und Heidrun Ostertag aus, die alles so perfekt für die Ausstellung mitgeplant und vorbereitet hatten.

Das gemeinsame Anliegen, die Schöpfung zu bewahren

Alexander Böse, Geschäftsführer des Kreis-Caritasverbandes, freute sich, dass die Kooperation zwischen Caritas, der Abteilung Weltkirche und dem Diözesanrat der Katholiken die Schau in Dillingen ermöglicht habe. Es sei ja ein gemeinsames Anliegen, die Schöpfung zu bewahren. Dekan Johannes Schaufler aus Gundelfingen hob hervor, dass es in der Klima-Ausstellung treffgenau um das Anliegen des kürzlich verstorbenen Papstes Franziskus gehe. Der Untertitel der päpstlichen Enzyklika „Laudato si“ verrate, dass es bei der Schöpfung um „das gemeinsame Haus“ gehe, um das sich die Menschheit dringend sorgen müsse. Neben der Politik und der Öffentlichkeit müssten sich besonders auch die Pfarreien dieser großen Verantwortung nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis stellen, sagte Schaufler.

„Ausgezeichnete Ausstellung zu diesem wichtigen Menschheitsthema“

Landrat Markus Müller zeigte sich erfreut, dass in Dillingen „eine solch ausgezeichnete Ausstellung zu diesem wichtigen Menschheitsthema“ zu sehen sei. Er hoffte auf viele Besucher und Besucherinnen in den Räumlichkeiten des Caritaszentrums. Mit nachdenklichen Worten führte er aus, dass die Herausforderungen einer Weiterentwicklung unserer Gesellschaft in den Bereichen von Umweltschutz, Arbeitsplätzen bis hin zu Sicherheitsfragen immer größer werden.

Die Ausstellung ist noch zu sehen bis 16. Oktober zu den Öffnungszeiten des Caritaszentrums, Am Reitweg 2. Zum Ausruhen nach der Besichtigung der 40 Karikaturen, die über zwei Etagen aufgebaut sind, lädt das Café Caristo im Eingangsbereich ein. (steg)