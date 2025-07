Eine Lauschtour erklärt die sieben Denzel-Kapellen in der Region

Die sieben Kapellen der Siegfried-und-Elfriede-Denzel-Stiftung begeistern seit einigen Jahren Radfahrer und Wanderer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. An der Denzel-Kapelle von Architekt Christoph Mäckler bei Oberthürheim wurde jetzt eine Lauschtour vorgestellt, die Interessierten die Kunstwerke nahebringen soll.

Die Lauschtour ist durch die Unterstützung der LEW entstanden, erläuterte Landrat Markus bei der Präsentation. Sie trägt den Titel „Die Sieben Kapellen im Donautal – Meisterwerke moderner Architektur“. Kapellenbesucher erhalten so künftig noch mehr ausführliche Informationen über die einzigartigen Bauwerke und die Gedanken der Projektbeteiligten. Mit der Lauschtour-App können sie nach Worten des Landrats erleben, wie Architektur und Landschaft zu einem besonderen Dialog verschmelzen. Die Architekten kommen zu Wort. „Die Lauschtour liefert spannende Einblicke, ganz ohne Führung, wann und wo Sie möchten“, sagte der Landrat.

Leo Schrell: „Ein Höhepunkt des sanften Tourismus in der Region“

Müller dankte neben den Lechwerken auch den Mitarbeitenden des Regionalentwicklungsvereins Donautal-Aktiv mit dem Verein für Tourismus und Naherholung Dillinger Land. Donautal-Aktiv-Vorsitzender Leo Schrell berichtete, wie begeistert er gewesen sei, als der ehemalige Bezirksheimatpfleger Peter Fassl ihm die Idee mit dem Projekt sieben Kapellen der Siegfried-und-Elfriede-Denzel- Stiftung erläutert habe. Nach der Fertigstellung wurde auch ein Rad-Rundweg zwischen den Meisterwerken moderner Architektur errichtet. Das Projekt stelle einen Höhepunkt des sanften Tourismus in der Region dar.

Die neue Lauschtour sei dabei eine großartige Vollendung. Entscheidend war laut Schrell die Gewinnung der Lechwerke als Sponsor. LEW-Geschäftsführer Walter Albrecht sagte, es sei für sein Unternehmen eine große Freude gewesen, an diesem „Kultur-High-Light-Projekt“ mitzuwirken. Klaus Fischer, Geschäftsführer des Tourismusverbands Allgäu–Bayerisch Schwaben, dankte den Organisatoren des Lauschtour-Projekts für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Mit diesem Audioguide sei bereits die 22. Lauschtour unter freiem Himmel im Bereich des Tourismusverbands installiert worden. Ute Rotter, Betreuerin der Lauschtour-Projekte in Schwaben, fügte hinzu, dass diese neue Audioguide-App in ihrer Vielfalt etwas Besonderes darstelle.

Siegfried Denzel: Den Menschen in der Region etwas zurückgeben

Siegfried Denzel freute sich über „dieses großartige Projekt“ im Zusammenhang mit den sieben Kapellen seiner Stiftung. Für ihn und seine Frau sei es immer nur darum gegangen, etwas zurückzugeben an die Menschen in der Region. Und wenn dies jetzt auch noch eine solche öffentliche Aufmerksamkeit erhalte, so werde ein weiteres Stück Kultur des Landkreises über die Region hinweg hinausgetragen. Den musikalischen Rahmen der Feierstunde gestaltete die Sängerin Juliet Andres aus Gundremmingen mit einer Mischung aus Soul und Swing.