Einsatz für die Natur: Anne Vogel aus Hausen erhält den Grünen Engel

„Ein bisschen aufgeregt war ich schon“, verrät Anne Vogel aus dem Dillinger Stadtteil Hausen. Die langjährige Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde am Dillinger Landratsamt und Kreisvorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz hat am Montag eine bedeutende Auszeichnung erhalten. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber übergab Anne Vogel im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg den „Grünen Engel“.

Mit dieser Auszeichnung honoriert der Freistaat Bayern ehrenamtliches Engagement im Natur- und Umweltschutz. Anne Vogel zählt zu einer Gruppe von elf Persönlichkeiten in Schwaben, die jetzt mit dem Grünen Engel geehrt wurden. Außerdem erhielt die Juniorbetreuergruppe des Zeltlagers Naturerlebniszentrum Allgäu den „Grünen Junior Engel“. Glauber sagte bei der Verleihung: „Natur- und Umweltschutz ist eine bedeutende Gemeinschaftsaufgabe.“ Die Ehrenamtlichen seien „ein tragender Baustein beim Erhalt unserer vielfältigen Naturheimat“. Mit den Auszeichnungen soll, wie der Umweltminister betonte, „diese großartige ehrenamtliche Arbeit“ sichtbar gemacht und der „vorbildliche, inspirierende Einsatz im Natur- und Umweltschutz“ gewürdigt werden.

Naturschutz sei für Anne Vogel „mehr Berufung als Beruf“ gewesen

Für Anne Vogel sei Naturschutz „mehr Berufung als Beruf“ gewesen. Ab 1990 war die gebürtige Lauingerin 27 Jahre lang Leiterin der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Dillingen. „Sie haben bereits in Ihrer beruflichen Laufbahn enorm viel für den Schutz von Pflanzen, Tieren und Lebensräumen geleistet“, dankte Glauber. Seit dem Ende der beruflichen Laufbahn setze sich Anne Vogel ehrenamtlich für den Schutz der Natur in ihrer Region ein. Seit 2019 steht die Hausenerin der Kreisgruppe Dillingen des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz vor.

Minister Glauber: „Sie sind eine Naturschützerin erster Klasse!“

„Im Rahmen dieses Ehrenamtes sind Sie so aktiv, dass man durchaus von einer Berufung sprechen kann“, sagte Glauber. Vogel organisiere Veranstaltungen, erstelle fachliche Stellungnahmen und treibe Projekte voran. Die Vorsitzende führe unterschiedliche Interessengruppen zum Konsens, bringe aktuelle Naturschutzthemen in die Öffentlichkeit und organisiere Infostände. Der Umweltminister schloss seine Laudatio mit den Worten: „Liebe Frau Vogel, Sie sind eine Naturschützerin erster Klasse!“ Glauber dankte für das „außergewöhnliche Engagement“ und überreichte der Hausenerin den Grünen Engel, der seit dem Jahr 2011 verliehen wird.

Anne Vogel selbst hat die Veranstaltung im Rokokosaal gefallen. „Es war sehr schön, und ich fühle mich schon geehrt“, sagte die 71-Jährige hinterher unserer Redaktion. Die Rede des Umweltministers Thorsten Glauber habe sie sehr beeindruckt. „Ich hatte das Gefühl, dass er voll und ganz hinter dem Natur- und Umwelschutz steht“, teilte Vogel mit. Zwei Gäste hätten sie auf ihren Nachnamen Vogel angesprochen. Und dass es nett und passend sei, dass sie den Vogelschutzbund im Kreis Dillingen führe. Anne Vogel nahm dies mit Humor: „Vielleicht war der Nachname Vogel der Grund für die Ehrung.“ (mit AZ)