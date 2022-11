Allerheiligen im Kreis Dillingen

Es ist ein Hochfest in der katholischen Kirche: Allerheiligen. Ein Feiertag, bei dem aller Heiligen gedacht wird. Jedes Jahr wird es am 1. November zelebriert. So auch am Dienstag im Kreis Dillingen. Viele Angehörige haben dafür im Vorfeld ihre Familiengräber hergerichtet und Blumen abgestellt. Auch im Vorgriff auf den 2. November - Allerseelen - wenn der Verstorbenen gedacht wird. Unser Bild ist auf dem Ellerbacher Friedhof entstanden. Dort hat Pfarrer Mathias Breimair die Gräber gesegnet. (sb)